Актуальная карта боевых действий в Украине 31 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Сколько бы враг не бил по критической инфраструктуре Украины, мы все равно найдем даже в самые темные времена свет, кто-то увидит его в отблеске свечи, для кого-то зажжется огонек в любимых глазах, а у кого-то будет гореть сердце от событий на карте боевых действий.

Каждый день ситуация меняется, идут тяжелые бои на разных направлениях, но это не остановит ни наших ВСУ на фронте, ни украинцев в тылу на пути к свободе.

А пока мы боремся за свою победу, Генштаб ВСУ фиксирует ежедневные изменения и публикует информацию об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную обстановку в Украине:

Россия, вероятно, ускоряет усилия по принудительному освобождению от местного населения районов Херсонской области вдоль реки Днепр. Также производит заселение их российскими солдатами, некоторые из которых не имеют униформы, нарушая правила вооруженных конфликтов.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 31 октября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение суток противник нанес три ракетных и один авиационный удар, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары поразили районы более 15 населенных пунктов. Среди них — Купянск Харьковской области и Березнеговатое и Очаков Николаевской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Двуречная, Старица, Стрелечья и Чугуновка Харьковской области;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка и Ольговка Харьковской области, Грековка и Невское Луганской области и Заречное Донецкой области;

направлениях — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Харьковской области, Луганской области и Донецкой области; на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Майорск, Невское, Опытное, Северск и Соледар Донецкой области;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Донецкой области; на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Александрополь Донецкой области;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Донецкой области; на Новопавловском и Запорожском направлениях враг нанес огненное поражение в районах населенных пунктов Богоявленка, Времевка, Угледар, Новополь и Пречистовка Донецкой области и Зализничное, Малиновка, Новоданиловка, Ольговское, Чаривное и Червоное Запорожской области.

Читать по теме Направление покрыто телами погибших россиян — в ВСУ рассказали о тяжелых боях за Бахмут Спикер Восточного подразделения войск ВСУ Сергей Череватый рассказал о ситуации в районе Бахмута и потерях россиян.

На Южнобужском направлении огневому воздействию подверглись районы около 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

По имеющейся информации, враг осуществляет подготовительные мероприятия по отводу артиллерийских подразделений из правобережной части Херсонской области, с последующим их возможным перекидыванием на другие направления.

Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу пять ударов: один по району сосредоточения вооружения и военной техники, два по взводным опорным пунктам, а также два по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один пункт управления российских оккупантов.

Ранее также военный эксперт Сергей Грабский рассказал о контрнаступлении в Херсонской области и планах Беларуси по вступлению в войну.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!