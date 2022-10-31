Актуальная карта боевых действий в Украине 31 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Сколько бы враг не бил по критической инфраструктуре Украины, мы все равно найдем даже в самые темные времена свет, кто-то увидит его в отблеске свечи, для кого-то зажжется огонек в любимых глазах, а у кого-то будет гореть сердце от событий на карте боевых действий.
Каждый день ситуация меняется, идут тяжелые бои на разных направлениях, но это не остановит ни наших ВСУ на фронте, ни украинцев в тылу на пути к свободе.
А пока мы боремся за свою победу, Генштаб ВСУ фиксирует ежедневные изменения и публикует информацию об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует оперативную обстановку в Украине:
Россия, вероятно, ускоряет усилия по принудительному освобождению от местного населения районов Херсонской области вдоль реки Днепр. Также производит заселение их российскими солдатами, некоторые из которых не имеют униформы, нарушая правила вооруженных конфликтов.
Россия, вероятно, ускоряет усилия по принудительному освобождению от местного населения районов Херсонской области вдоль реки Днепр. Также производит заселение их российскими солдатами, некоторые из которых не имеют униформы, нарушая правила вооруженных конфликтов.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
В течение суток противник нанес три ракетных и один авиационный удар, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вражеские удары поразили районы более 15 населенных пунктов. Среди них — Купянск Харьковской области и Березнеговатое и Очаков Николаевской области.
Вражеские удары поразили районы более 15 населенных пунктов. Среди них — Купянск Харьковской области и Березнеговатое и Очаков Николаевской области.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
На Южнобужском направлении огневому воздействию подверглись районы около 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.
По имеющейся информации, враг осуществляет подготовительные мероприятия по отводу артиллерийских подразделений из правобережной части Херсонской области, с последующим их возможным перекидыванием на другие направления.
По имеющейся информации, враг осуществляет подготовительные мероприятия по отводу артиллерийских подразделений из правобережной части Херсонской области, с последующим их возможным перекидыванием на другие направления.
Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу пять ударов: один по району сосредоточения вооружения и военной техники, два по взводным опорным пунктам, а также два по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один пункт управления российских оккупантов.
Ранее также военный эксперт Сергей Грабский рассказал о контрнаступлении в Херсонской области и планах Беларуси по вступлению в войну.
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