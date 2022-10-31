Актуальна карта бойових дій в Україні 31 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Скільки б ворог не бив по критичній інфраструктурі України, ми все одно знайдемо навіть у найтемніші часи світло, хтось побачить його у відблиску свічки, комусь запалає вогник у коханих очах, а у когось горітиме серце від подій на карті бойових дій.

Щодня ситуація змінюється, йдуть тяжкі бої на різних напрямках, але це не зупинить ні наших ЗСУ на фронті, ані українців у тилу на шляху до свободи.

А поки ми боремось за свою перемогу, Генштаб ЗСУ фіксує щоденні зміни та публікує інформацію про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну обстановку в Україні:

Росія, ймовірно, прискорює зусилля з примусового звільнення населення від районів Херсонської області вздовж річки Дніпро. Також проводить заселення їх російськими солдатами, деякі з яких не мають уніформи, порушуючи правила збройних конфліктів.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 31 жовтня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом поточної доби противник завдав три ракетних та один авіаційний удар, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Серед них — Куп’янськ Харківської області та Березнегувате та Очаків на Миколаївщині.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілеча та Чугунівка Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках — з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка та Ольгівка Харківської області, Греківка і Невське Луганської області та Зарічне на Донеччині;

на Бахмутському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Майорськ, Невське, Опитне, Сіверськ та Соледар Донецької області;

на Авдіївському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Олександропіль Донецької області;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого ураження у районах населених пунктів Богоявленка, Времівка, Вугледар, Новопіль і Пречистівка Донецької області та Залізничне, Малинівка, Новоданилівка, Ольгівське, Чарівне і Червоне Запорізької області.

Читати на тему Напрямок вкритий тілами загиблих росіян — у ЗСУ розповіли про тяжкі бої за Бахмут Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів про ситуацію навколо Бахмута і втрати росіян.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

За наявною інформацією, ворог здійснює підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу п’ять ударів: один по району зосередження озброєння та військової техніки, два по взводних опорних пунктах, а також два по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили один пункт управління російських окупантів.

Раніше також військовий експерт Сергій Грабський розповів про контрнаступ на Херсонщині та плани Білорусі щодо вступу у війну.

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