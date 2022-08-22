Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 22 августа

Красота широкополых полей и бескрайних садов украинской земли скрыта под картой боевых действий, но украинские воины ежедневно борются за сохранение ее чистоты и воли своего народа.

В то же время, украинцы пытаются оставаться надежным и крепким тылом, работая каждый на своем фронте.

И хотя многие гражданские научились отличать нарративы российской пропаганды от реальной информации, важно не забывать прислушиваться к Генштабу ВСУ и проверять ситуацию на фронте.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 22 августа 2022 года

На Северском направлении враг совершил обстрелы из ствольной артиллерии районов населенных пунктов Муравьи и Зализный Мост Черниговской области и Будки и Искрисковщина Сумской области.

На Харьковском направлении противник обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Прудянка, Новое, Русские Тишки, Перемога, Старый Салтов, Коробочкиное, Слобожанское и Большие Проходы. Нанес авиационные удары возле Старого Салтова и Гусаровки.

На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы у Краснополья, Красного и Долины. Враг производит пополнение запасов боеприпасов.

Безуспешно провел разведку боем по Петрополью – Дмитровка, Пасека – Богородичное, после поражения отошел.

Пытался вести штурмовые и наступательные действия в направлениях Бражковка — Новая Дмитровка, Довгенькое — Долина, Сулиговка — Дибривне и Петрополье — Карнауховка, понес потери и отступил.

На Краматорском направлении противник продолжил обстрелы недалеко от Николаевки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении задействовал разнокалиберную артиллерию вблизи Бахмута, Яковлевки, Веселой Долины и Кодемы и авиацию – у Зайцевого, Бахмута и Соледара.

Читать по теме Пригород Харькова страдает от сильных ракетных ударов: что известно о взрывах в городе Рассказываем о взрывах в Харькове накануне и продлении комендантского часа.

Враг вел наступательные бои в направлениях Покровское – Бахмутское, Семигорье – Зайцевое, Новоселовка – Нью-Йорк. Получил жесткий отпор и отступил.

На Авдеевском направлении враг использовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Пески.

Нанес авиаудары недалеко от Марьинки, Водяного и Красногоровки. Неудачно провел разведку боем в направлении Спартак – Опытное, отошел.

Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Веселое – Пески, Александровка – Марьинка. С потерями отступил.

На направлении Лозовский – Пески подразделения противника имеют частичный успех.

На Новопавловском направлении враг обстреливал территории в районах Павловки, Великой Новоселки, Пречистовки и Угледара. Задействовал авиацию для удара вблизи Новомихайловки. Совершил неудачную попытку наступления в направлении Луганское – Победа.

Читать по теме Калибром по пятиэтажке! Какие последствия удара россиян по Вознесенску Смотри последствия вчерашнего российского обстрела Вознесенска в Николаевской области.

На Запорожском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Гуляйполя, Орехова, Бурлацкого и Новополья. Удары авиации подверглись районам населенных пунктов Гуляйполе, Красное и Новоселка.

На Южнобужском направлении противник применял имеющиеся средства огневого поражения для обстрелов военных и гражданских объектов по линии столкновения.

Нанес авиаудары возле Ольгиного, Новогригорьевки, Таврического и Лозового.

Наступательными действиями пытался продвинуться в направлении Александровка — Таврическое, успеха не имел, после поражения отошел. В направлении Васильки – Благодатное имеет частичный успех.

А пока наша борьба продолжается, приходится обновлять средства безопасности. И уже появились новые сигналы тревоги. Читай, как распознать уведомление об опасности.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!