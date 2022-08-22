Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 22 августа

Даниэла Долотова, редактор сайта 22 августа 2022, 06:00
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 22 серпня

Больше видео
0:03:12
Нікополь
Могут уничтожить памятки архитектуры и иконостасы. Постоянные обстрелы Никополя угрожают не только людям
0:11:56
Росія готує “суд” над українськими військовими: які міжнародні права порушує РФ
Нарушение всех Женевских конвенций и прав человека! Действительно ли Россия готовит публичный “суд” над украинскими военными
Українцям дозволили використовувати застосунок Дія за кордоном
Теперь можно использовать Дію за границей! Какие страны признали украинское приложение
0:00:26
Нові сигнали повітряної тривоги в Україні - що вони означають
Обновленные сигналы тревоги в Украине — как распознать уведомления об опасности
Смотреть больше

Последние видео
0:04:34
Благодійний онлайн-аукціон з речами відомих українців

Лоты от игрушки Патрона до платья Каменских — как приобщиться к благотворительному онлайн-аукциону для ВСУ
0:04:45
Переселенці з Херсону
Спаслись из оккупации и открыли с бабушкой собственное дело: вдохновляющая история семьи с Херсонской области
0:03:12
Нікополь
Могут уничтожить памятки архитектуры и иконостасы. Постоянные обстрелы Никополя угрожают не только людям
0:04:30
Реалії війни від українського захисника
Из строителя – в нацгвардейца. Реалии войны от украинского защитника и вычисление предателей
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 22 серпня
Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 22 августа
0:11:56
Росія готує “суд” над українськими військовими: які міжнародні права порушує РФ
Нарушение всех Женевских конвенций и прав человека! Действительно ли Россия готовит публичный “суд” над украинскими военными
0:04:05
Історії людей, що пережили російський полон у Тростянці
Пережить “подвал”удалось не всем! Ужасные истории о пережитом в российском плену в Тростянце
Українцям дозволили використовувати застосунок Дія за кордоном
Теперь можно использовать Дію за границей! Какие страны признали украинское приложение
0:00:26
Нові сигнали повітряної тривоги в Україні - що вони означають
Обновленные сигналы тревоги в Украине — как распознать уведомления об опасности
0:04:00
Парад знищеної російської техніки на Хрещатику
Парад уничтоженной российской техники на Крещатике — такого Путин точно не ожидал
Больше видео
Реалії війни від українського захисника
Читать дальше
Из строителя – в нацгвардейца. Реалии войны от украинского защитника и вычисление предателей
Росія готує “суд” над українськими військовими: які міжнародні права порушує РФ
Читать дальше
Нарушение всех Женевских конвенций и прав человека! Действительно ли Россия готовит публичный “суд” над украинскими военными

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь