Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 22 серпня

Краса широкополих ланів та безкраїх садів української землі наразі прихована під картою бойових дій, але українські воїни щоденно боряться за збереження її чистоти та волі свого народу.

Водночас українці намагаються лишатись надійним та міцним тилом, працюючи кожен на своєму фронті.

І хоча чимало цивільних навчились відрізняти наративи російської пропаганди від реальної інформації, важливо не забувати дослухатись до Генштабу ЗСУ та перевіряти ситуацію на фронті.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 22 серпня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли зі ствольної артилерії районів населених пунктів Мурав’ї та Залізний Міст Чернігівської області й Будки та Іскрисківщина Сумської області.

На Харківському напрямку противник обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Прудянка, Нове, Руські Тишки, Перемога, Старий Салтів, Коробочкине, Слобожанське та Великі Проходи. Завдав авіаційних ударів біля Старого Салтова та Гусарівки.

На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Краснопілля, Червоного і Долини. Ворог здійснює поповнення запасів боєприпасів.

Безуспішно провів розвідку боєм у напрямках Петропілля – Дмитрівка, Пасіка – Богородичне, після поразки відійшов.

Намагався вести штурмові та наступальні дії у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка, Довгеньке – Долина, Сулигівка – Дібрівне та Петропілля – Карнаухівка, зазнав втрат та відступив.

На Краматорському напрямку противник продовжив обстріли неподалік Миколаївки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку задіяв різнокаліберну артилерію поблизу Бахмута, Яковлівки, Веселої Долини й Кодеми та авіацію — біля Зайцевого, Бахмута і Соледара.

Читати на тему Передмістя Харкова страждає від сильних ракетних ударів: що відомо про вибухи у місті Розповідаємо про вибухи у Харкові 20 серпня та подовження комендантської години у місті.

Ворог вів наступальні бої у напрямках Покровське – Бахмутське, Семигір’я – Зайцеве, Новоселівка – Нью-Йорк. Отримав жорстку відсіч та відступив.

На Авдіївському напрямку ворог використав ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка та Піски.

Завдав авіаударів неподалік Мар’їнки, Водяного і Красногорівки. Невдало провів розвідку боєм у напрямку Спартак — Опитне, відійшов.

Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Веселе – Піски, Олександрівка – Мар’їнка. З втратами відступив.

На напрямку Лозівський – Піски підрозділи противника мають частковий успіх.

На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював території в районах Павлівки, Великої Новосілки, Пречистівки та Вугледара. Задіяв авіацію для удару поблизу Новомихайлівки. Здійснив невдалу спробу наступу в напрямку Луганське – Побєда.

Читати на тему Калібром по п’ятиповерхівці! Які наслідки удару росіян по Вознесенську Дивись наслідки вчорашнього російського обстрілу Вознесенська у Миколаївській області.

На Запорізькому напрямку зафіксовано обстріли зі ствольної та реактивної артилерії поблизу Гуляйполя, Оріхова, Бурлацького та Новополя. Ударів авіації зазнали райони населених пунктів Гуляйполе, Червоне та Новосілка.

На Південнобузькому напрямку противник застосовував наявні засоби вогневого ураження для обстрілів військових та цивільних обʼєктів по лінії зіткнення.

Завдав авіаударів біля Ольгиного, Новогригорівки, Таврійського та Лозового.

Наступальними діями намагався просунутися у напрямку Олександрівка — Таврійське, успіху не мав, після поразки відійшов. На напрямку Васильки – Благодатне має частковий успіх.

А поки наша боротьба триває, доводиться оновлювати засоби безпеки. І вже з’явились нові сигнали тривоги. Читай, як розпізнати сповіщення про небезпеку.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!