“Я — живое доказательство ужасных вещей, которые россияне творят с людьми!” История добровольца из Америки о вражеском плену

Ветеран американской армии защищал Украину на поле боя, пережил российский плен, а теперь делает все, чтобы власти США не прекращали поддержку Киева.

Александр Дрюке поехал на войну в Украине добровольцем еще в начале полномасштабного вторжения. В июне его взяли в плен россияне, пытали и угрожали смертной казнью. Александр говорит, что такой жестокости, как в российской армии, не видел за годы опыта войны в Ираке. Свою историю он рассказал Голосу Америки.

Мужчина вернулся домой в Алабаму в сентябре и до сих пор проходит реабилитацию.

Живое доказательство ужасов россиян

— У меня до сих пор повреждения нервов на руках из-за скотча, онемела внешняя сторона рук. Хотя сейчас ситуация лучше, чем месяцы назад.

Знаю, что в Америке многие говорят, что это пропаганда, и Россия не совершает военных преступлений.

Мой ответ им: “Придите, поговорите со мной. Я — живое доказательство некоторых ужасных вещей, которые они делают с людьми”, — говорит Александр.

На войне в Украине мужчина встретил земляка, еще одного добровольца из Алабамы. Они вместе выполняли боевое задание в Харьковской области, оба попали в плен.

Александр говорит, что был химиком в армии. Поэтому россияне считали, что он учил украинцев делать биологическое оружие, и проводили жестокие допросы.

Они четыре раза подсоединяли меня к автомобильному аккумулятору, потому что думали, что я о чем-то лгу, — делится американец

По его словам, он находился в плену в так называемой ДНР, там пытались провести его через свою “судебную систему”, чтобы вынести смертную казнь. В плену Александр потерял 14 кг за три месяца. Затем дождался освобождения, но и обмен россияне проводили с пытками.

Александра, его земляка и еще восьмерых иностранцев освободили в рамках большого обмена 21 сентября 2022 года.

Сюжет подготовила Ирина Шинкаренко

Многие добровольцы из разных стран помогают Украине бороться за свою независимость. А также помогают эвакуироваться мирному населению из зоны боевых действий. Ранее мы рассказывали историю американца Брайана Стерна, который организовывал сверхсложные операции по спасению украинцев.

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