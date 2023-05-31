“Я — живий доказ жахливих речей, які росіяни роблять з людьми!” Історія добровольця з Америки про ворожий полон

Ветеран американської армії захищав Україну на полі бою, пережив російський полон, а тепер робить усе, щоб влада США не припиняла підтримку Києва.

Александр Дрюке поїхав на війну в Україні добровольцем ще на початку повномасштабного вторгнення. У червні його взяли в полон росіяни, катували та погрожували смертною карою. Александр каже, що такої жорстокості, як у російської армії, не бачив протягом років досвіду війни в Іраку. Свою історію він розповів Голосу Америки.

Чоловік повернувся додому в Алабаму у вересні й досі проходить реабілітацію.

Живий доказ жахіть росіян

— Я досі маю пошкодження нервів на руках через скотч, оніміла зовнішня сторона рук. Хоча зараз ситуація краще, ніж місяці тому.

Знаю, що в Америці багато людей каже, що це пропаганда, і Росія не скоює воєнних злочинів.

Моя відповідь їм: “Прийдіть, поговоріть зі мною. Я — живий доказ деяких жахливих речей, які вони роблять з людьми”, — говорить Александр.

На війні в Україні чоловік зустрів земляка, ще одного добровольця з Алабами. Вони разом виконували бойове завдання на Харківщині, обоє потрапили у російський полон.

Александр каже, що був хіміком в армії. Через це росіяни вважали, що він навчав українців виготовляти біологічну зброю, та проводили жорстокі допити.

Вони чотири рази під’єднували мене до автомобільного акумулятора, бо думали, що я про щось брешу, — ділиться американець

За його словами, він перебував у полоні у так званій ДНР, там намагалися провести їх через свою “судову систему”, щоб винести смертну кару. У полоні Александр втратив 14 кг за три місяці.

Потім дочекався звільнення, але й обмін росіяни проводили з тортурами. Александра, його земляка і ще вісьмох іноземців звільнили в рамках великого обміну 21 вересня 2022 року.

Сюжет підготувала Ірина Шинкаренко

Багато добровольців з різних країн допомагають Україні виборювати свою незалежність. А також допомагають евакуюватися мирному населенню з зони бойових дій. Раніше ми розповідали історію американця Браяна Стерна, який організовував надскладні операції по порятунку українців.

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