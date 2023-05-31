Люди

“Я — живий доказ жахливих речей, які росіяни роблять з людьми!” Історія добровольця з Америки про ворожий полон

Богдана Макалюк, редакторка сайту 31 Травня 2023, 18:00
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