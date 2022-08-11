Люди до сих пор ошарашены этими прилетами — последствия обстрела россиянами пригорода Запорожья

Коварно и подло накануне в четыре утра россияне обстреляли четырьмя ракетами жилые кварталы пригорода Запорожья.

Попали в многолюдный поселок Кушугум, разрушив десятки домов и убив одну женщину. Люди приходят в себя после второй за лето атаки оккупантов по их домам и подсчитывают ущерб.

Ракетная атака уничтожила здесь пять домов и побила не менее полусотни. Кроме того, повреждено электро- и газоснабжение в населенном пункте. Чиновники сейчас решают, как людям компенсировать сумасшедшие убытки.

Пока что все будет обследовано и посчитано. Есть резервы, которые будем выделять, чтобы как можно быстрее закончить, — говорит председатель Запорожской районной военной администрации Олег Буряк.

К семьям, потерявшим жилье, наведываются чиновники поселкового совета и составляют убыточные акты.

Это уже вторая атака россиян по Кушугуму. Около полутора месяца назад оккупанты ударили по поселку Ураганами. Но люди, каждый раз выгребая осколки, не теряют веру и оптимизм.

Уже шестой месяц подряд идет полномасштабная война. Поэтому нужно знать направления линии фронта, чтобы передвигаться по стране безопасно. Карта боевых действий в Украине подскажет, где сейчас горячее всего.

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