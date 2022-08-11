Україна

Люди досі ошелешені від цих прильотів — наслідки обстрілу росіянами передмістя Запоріжжя

Андрій Почтєв 11 Серпня 2022, 11:00

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