Люди досі ошелешені від цих прильотів — наслідки обстрілу росіянами передмістя Запоріжжя

Підступно та підло напередодні о четвертій ранку росіяни обстріляли чотирма ракетами житлові квартали передмістя Запоріжжя.

Влучили у велелюдне селище Кушугум, зруйнувавши десятки обійсть та вбивши одну жінку. Люди оговтуються після другої за літо атаки окупантів по їхніх домівках та підраховують збитки.

Ракетна атака знищила тут зо п’ять будинків та побила не менш ніж півсотні. Крім того, пошкоджено електро- та газопостачання в населений пункт. Урядники нині вирішують, як людям компенсувати шалені збитки.

Поки що все буде обстежене та обраховане. Є резерви, які виділятимемо, щоб як можна швидше все закінчити, — каже голова Запорізької районної військової адміністрації Олег Буряк.

До родин, які втратили житло, навідуються посадовці селищної ради та складають збиткові акти.

Це вже друга атака росіян по Кушугуму. Близько півтора місяця тому окупанти вгатили по селищу Ураганами. Та люди, щоразу вигрібаючи уламки, не втрачають віри та оптимізму.

Уже шостий місяць поспіль триває повномасштабна війна. Тож треба знати напрямки лінії фронту, щоб пересуватись країною безпечно. Карта бойових дій в Україні підкаже, де наразі найгарячіше.

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