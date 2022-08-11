Україна

Крові непомірно! Вцілілі марганчани поділились подробицями цинічного обстрілу росіянами

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 11 Серпня 2022, 09:41

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