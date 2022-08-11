Крові непомірно! Вцілілі марганчани поділились подробицями цинічного обстрілу росіянами

Російська армія вбила 13 жителів Марганця, що на Дніпропетровщині. Ще 11 — поранила. Це результат масованої атаки з реактивних установок по мирному місту минулої доби, 10 серпня.

Уперше російські окупанти розстріляли марганчан зі Смерчів. У середмістя впало десять снарядів та ще поруч десять з Градів. Усі прильоти припали на багатоповерхівки, палац культури, гуртожиток, дві школи та будинок для літніх людей.

Найбільше загиблих у гуртожитку — там жили пенсіонери та працівники місцевого гірничо-збагачувального комбінату. Загалом від прильотів одразу загинуло десять людей.

На жаль, двоє постраждалих від цього обстрілу пізніше померли у лікарні. У них були опіки та травматичні ампутації кінцівок. Ще чотирьох у стані середньої важкості відправили до лікарні обласного центру.

П’ятеро лікуються у Марганці. Одна жінка не вижила після обстрілу сусідньої Мирівської громади.

Читати на тему Підступний обстріл Марганця на Дніпропетровщині: ворожі снаряди вбили 13 людей Дізнайся про наслідки нічного удару росіян по Дніпропетровській області.

Очевидець пан Юрій розповідає, що минулої ночі щойно закінчив дивитися футбол, як почув сильні вибухи. У його кімнаті на другому поверсі здригнулися стіни та вибило скло.

Реактивні снаряди, які випустили росіяни, обвалили горішні третій та четвертий поверхи. Там одразу було дев’ятеро загиблих.

Три рази бахнуло, вікна повилітали. Потім почали виносити мертвих. Крові непомірно! Двоє вийшли — наче їх з відра хто облив, — ділиться Юрій.

Мер міста Геннадій Боровик каже, що марганчани уже третій тиждень як втратили сон. Щовечора та щоночі по них працюють реактивні установки російських окупантів із Запорізької атомної електростанції. Та ця атака була найкривавішою.

Тим часом на Слов’янському напрямку ворог ламає зуби об супротив українських військових, які не лише обороняються, а й місцями витісняють росіян.

Дивись, яка ситуація в Слов’янську та чи справді окупанти здають позиції.

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