Крови немерено! Уцелевшие марганчане поделились подробностями циничного обстрела россиянами

Российская армия убила 13 жителей Марганца в Днепропетровской области. Еще 11 — ранила. Это результат массированной атаки с реактивных установок по мирному городу за прошедшие сутки, 10 августа.
Впервые российские оккупанты расстреляли марганчан из Смерчей. В центр города упали десять снарядов и еще рядом десять из Градов. Все прилеты пришлись на многоэтажки, дворец культуры, общежитие, две школы и дом престарелых.
Больше всего погибших в общежитии — там жили пенсионеры и работники местного горно-обогатительного комбината. В общей сложности от прилетов сразу погибли десять человек.
К сожалению, двое пострадавших от этого обстрела позже скончались в больнице. У них были ожоги и травматические ампутации конечностей. Еще четверых в состоянии средней тяжести отправили в больницу областного центра.
Пятеро лечатся в Марганце. Одна женщина не выжила после обстрела соседней Мировской общины.
Очевидец Юрий рассказывает, что минувшей ночью только закончил смотреть футбол, как услышал сильные взрывы. В его комнате на втором этаже дрогнули стены и выбило стекло.
Реактивные снаряды, выпущенные россиянами, обрушили верхние третий и четвертый этажи. Там сразу было девять погибших.
Три раза бахнуло, окна вылетели. Затем начали выносить мертвых. Кровищи немерено! Двое вышли — будто их из ведра кто облил, — делится Юрий.
Три раза бахнуло, окна вылетели. Затем начали выносить мертвых. Кровищи немерено! Двое вышли — будто их из ведра кто облил, — делится Юрий.
Мэр города Геннадий Боровик говорит, что марганчане уже третью неделю как потеряли сон. Каждый вечер и ночь по ним работают реактивные установки российских оккупантов из Запорожской атомной электростанции. Но эта атака была самой кровавой.
Тем временем на Славянском направлении враг ломает зубы о сопротивление украинских военных, которые не только обороняются, но и местами вытесняют россиян.
Смотри, какая ситуация в Славянске и действительно ли оккупанты сдают позиции.
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