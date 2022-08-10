Оккупанты сдают позиции? Почему РФ не удается захватить желаемый Славянск

На Славянском направлении враг ломает зубы об сопротивление украинских военных, которые не только держат свои позиции, но и местами вытесняют россиян.

На этом этапе войны для российских оккупантов Славянское направление остается невероятно желаемым, потому что открывает путь в Краматорск и Бахмут. За прошедшие сутки враг на этом участке фронта обстрелял с десяток населенных пунктов. Однако все планы оккупантов рушатся из-за сопротивления ВСУ. Более того, украинским бойцам удается не только держать свои позиции, но и кое-где вытеснять врага.

Среди военных, держащих украинский Восток, много местных. Журналистам удалось пообщаться с бойцами бригады ТрО, которые выполняют боевые задачи в составе ВСУ.

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Медик одной из бригад ТРО Чайка делится, что она местная. До войны женщина занималась волонтерством, а после начала полномасштабного вторжения сразу отправилась в военкомат.

В нашей бригаде я одна. Я была помощником гранатометчика, также осваивали медицину. На войне как на войне, надо все уметь, принимать решения, быстро учиться всему, — говорит Чайка.

Боец Хусейн тоже местный. Его мама из Константиновки, а папа — из Ливана. Хусейн гостил у папы в Ливане, когда американская разведка сообщила о подготовке вторжения РФ. Однако уже 24 февраля он был в военкомате.

24 числа я приехал из Ливана. Рано утром я был в военкомате. Удивился, потому что там была огромная очередь людей, добровольцев. Я спросил, в чем дело? Мне сказали, что началась война, — вспоминает Хусейн.

По его словам, сейчас чаша весов начинает перевешивать на сторону Украины. Поэтому у нас есть все шансы выгнать врага из нашей земли. Главное, чтобы мир не затягивал с военной помощью Украине.

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