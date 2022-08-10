Окупанти здають позиції? Чому РФ не вдається захопити омріяний Слов’янськ

На Слов’янському напрямку ворог ламає зуби об супротив українських військових, які не лише тримають свої позиції, а й місцями витісняють росіян.

На цьому етапі війни для російських окупантів Слов’янський напрямок залишається неймовірно бажаним, бо він відкриває шлях до Краматорська та Бахмута. Минулої доби ворог на цій ділянці фронту обстріляв з десяток населених пунктів. Проте всі плани окупантів руйнуються через супротив ЗСУ. Ба більше, українським бійцям вдається не лише тримати свої позиції, а й подекуди витісняти ворога.

Серед військових, які тримають український Схід, чимало місцевих. Журналістам вдалося, зокрема, поспілкуватися з бійцями бригади ТрО, які виконують бойові завдання у складі ЗСУ.

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Медик однієї з бригад ТрО Чайка ділиться, що вона місцева. До війни жінка займалася волонтерством, а з початком повномасштабного вторгнення одразу вирушила до військкомату.

У нашій бригаді я одна. Я була помічником гранатометника, також освоювали медицину. На війні як на війні, треба все вміти, ухвалювати рішення, швидко вчитися всьому, — говорить Чайка.

Боєць Хусейн також місцевий. Його мама з Костянтинівки, а тато — з Лівану. Хусейн саме гостював у тата в Лівані, коли американська розвідка повідомила про підготовку вторгнення РФ. 24 лютого чоловік уже був у військкоматі.

24 числа я приїхав із Лівану. Рано-вранці я був у військкоматі. Здивувався, бо там була величезна черга людей, добровольців. Я спитав, у чому справа? Мені сказали, що почалася війна, — згадує Хусейн.

За його словами, зараз чаша терезів починає переважувати на бік України. Тому маємо всі шанси вигнати ворога з нашої землі. Головне, щоб світ не затягував з військовою допомогою Україні.

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