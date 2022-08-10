Підступний обстріл Марганця на Дніпропетровщині: ворожі снаряди вбили 13 людей

Росія продовжує цинічно обстрілювати спальні райони мирних міст України. Сьогодні, 10 серпня, знову постраждав Нікопольський район Дніпропетровської області. 13 людей загинуло, 11 — поранено.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.

Ворог двічі обстріляв район з Градів. Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках, — пише очільник ОВА.

Під вогнем опинились Марганець та Мирівська громада. У Марганці 12 загиблих та десятеро постраждалих, п’ятеро з яких у важкому стані.

За словами Резніченка, у місті пошкоджено понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень.

Також не працює лінія електропередач, через що кілька тисяч марганчан залишились без світла. Нині на місці працюють електрики.

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У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок окупанти повністю зруйнували своїм снарядом.

Крім того, постраждало подружжя. Жінка із середньотяжкими пораненнями зараз у лікарні, а її чоловік лікується вдома. Загалом у селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони. До тисячі людей залишились без газу.

Влада вкотре закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та щоразу ховатись у безпечне місце. Адже російські загарбники не шкодують смертельних ракет, щоб знищувати все на своєму шляху.

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