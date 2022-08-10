Україна

Підступний обстріл Марганця на Дніпропетровщині: ворожі снаряди вбили 13 людей

Олена Яковлєва, редакторка сайту 10 Серпня 2022, 10:00
Обстріли в Марганці - наслідки нічного удару росіян

Більше відео
0:11:54
Підступний обстріл Марганця на Дніпропетровщині: ворожі снаряди вбили 13 людей
Що вибухнуло на військовому аеродромі в Криму? Розповідаємо про роботу ППО Росії та ворожу техніку на летовищі
0:04:02
Ситуація у Слов'янську
Окупанти здають позиції? Чому РФ не вдається захопити омріяний Слов’янськ
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 10 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 серпня
0:02:38
Курорт Затока
Зона відчуження на Одещині: як курорт Затока перетворюється на руїни
Дивитись більше

Останні відео
0:11:54
Підступний обстріл Марганця на Дніпропетровщині: ворожі снаряди вбили 13 людей

Що вибухнуло на військовому аеродромі в Криму? Розповідаємо про роботу ППО Росії та ворожу техніку на летовищі
0:04:02
Ситуація у Слов'янську
Окупанти здають позиції? Чому РФ не вдається захопити омріяний Слов’янськ
Обстріли в Марганці - наслідки нічного удару росіян
Підступний обстріл Марганця на Дніпропетровщині: ворожі снаряди вбили 13 людей
0:02:42
Чоловік врятував 400 овець
Врятував від неминучої смерті 400 овець! Донеччанин пройшов з отарою 50 км пішки, аби знайти укриття
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 10 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 серпня
0:04:52
Підступний обстріл Марганця на Дніпропетровщині: ворожі снаряди вбили 13 людей
Життя після жахливого обстрілу авто: історія евакуації подружжя з Київщини
0:02:38
Курорт Затока
Зона відчуження на Одещині: як курорт Затока перетворюється на руїни
Підступний обстріл Марганця на Дніпропетровщині: ворожі снаряди вбили 13 людей
Дим видно здалеку. Вибухи на головному військовому аеродромі Криму: що відомо на цю мить
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
0:03:51
чим окупанти б’ють по житлових будинках Харкова та які наслідки
Один загиблий та купа руїн: окупанти б’ють по житлових будинках Харкова снарядами зі шрапнеллю
Більше відео
Ситуація у Слов'янську
Читати далі
Окупанти здають позиції? Чому РФ не вдається захопити омріяний Слов’янськ
Чоловік врятував 400 овець
Читати далі
Врятував від неминучої смерті 400 овець! Донеччанин пройшов з отарою 50 км пішки, аби знайти укриття

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь