Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 серпня

Даніела Долотова, редакторка сайту 10 Серпня 2022, 06:00
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 10 серпня

Більше відео
0:02:38
Курорт Затока
Зона відчуження на Одещині: як курорт Затока перетворюється на руїни
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 серпня
Дим видно здалеку. Вибухи на головному військовому аеродромі Криму: що відомо на цю мить
0:03:51
чим окупанти б’ють по житлових будинках Харкова та які наслідки
Один загиблий та купа руїн: окупанти б’ють по житлових будинках Харкова снарядами зі шрапнеллю
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безпека конструкції енергоблоків та наслідки можливої аварії — науковиця про побудову Запорізької АЕС
Дивитись більше

Останні відео
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 10 серпня

Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 серпня
0:04:52
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 серпня
Життя після жахливого обстрілу авто: історія евакуації подружжя з Київщини
0:02:38
Курорт Затока
Зона відчуження на Одещині: як курорт Затока перетворюється на руїни
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 серпня
Дим видно здалеку. Вибухи на головному військовому аеродромі Криму: що відомо на цю мить
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
0:03:51
чим окупанти б’ють по житлових будинках Харкова та які наслідки
Один загиблий та купа руїн: окупанти б’ють по житлових будинках Харкова снарядами зі шрапнеллю
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безпека конструкції енергоблоків та наслідки можливої аварії — науковиця про побудову Запорізької АЕС
0:04:03
Донори крові
Багато крові й темрява підвальних приміщень. Це не замок графа Дракули, а реалії харківського центру донорства
0:04:15
Як розпізнати диверсанта
Твоя уважність може зберегти безпеку в країні! Як виявити диверсантів
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 9 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті за 9 серпня
Більше відео
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 серпня
Читати далі
Життя після жахливого обстрілу авто: історія евакуації подружжя з Київщини

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь