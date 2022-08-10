Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 серпня

В очі військових заглядаєш, намагаючись зрозуміти, що відчуває людина, яка своїми руками будує нову історію. Про їхні героїчні вчинки говорять і зрушення на карті бойових дій.

А поки ЗСУ торують шлях у наше щасливе майбутнє, українцям необхідно продовжувати бути їх опорою в тилу. Щоб спільними силами наблизити день перемоги та повернути усіх захисників додому.

Також важливо не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 10 серпня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії біля Миколаївки Чернігівської області та населених пунктів Катеринівка, Середина-Буда і Мезенівка на Сумщині.

З метою уточнення положення підрозділів Сил оборони противник вів повітряну розвідку БпЛА в районі сіл Гай, що на Чернігівщині та Шалигіне Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти обстріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Рідне, Соснівка, Прудянка, Слатине, Питомник, Руська Лозова, Петрівка, Чепіль, Печеніги, Слобожанське. Завдали авіаудару біля Верхнього Салтова.

На Донецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, намагається вести штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Маяків, Григорівки, Пискунівки, Верхньокам’янського, Платонівки та Серебрянки, а також авіаудар біля Григорівки.

На Бахмутському напрямку окупанти задіяли для вогневого ураження артилерію і танки в районах населених пунктів Бахмут, Костянтинівка, Соледар, Зайцеве, Торецьк, Яковлівка, Білогорівка, Покровське, Кодема та Майорськ.

Завдали авіаційних ударів поблизу Вершини, Веселої Долини, Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яковлівки та Спірного.

Ворог пішов на штурм в районі Спірного потрапив під кинджальний вогонь наших воїнів та хаотично відступив.

Також окупанти намагалися задіяти розвідувальні групи в районах Івано-Дар’ївки, Веселого, Яковлівки та Соледар. Після вогневого ураження від наших захисників загарбники швидко змінили свої плани та накивали п’ятами. Втрати ворога уточнюються.

З метою покращення тактичного положення ворог вів наступ в напрямках Яковлівки, Бахмута та Зайцевого, успіху не має, з втратами відійшов. Противник має частковий успіх в напрямку села Вершина.

Також противник безуспішно намагався провести розвідку боєм в районах населених пунктів Підгородне та Бахмут, після поразки відійшов.

На Авдіївському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Авдіївка, Піски, Невельське, Нетайлове, Красногорівка та Новобахмутівка. Завдали авіаударів біля Мар’їнки, Красногорівки, Новоселівки та Авдіївки.

З метою покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої біля Красногорівки, Авдіївки та Пісків. Успіху не мав.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксувалися обстріли із танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Новомайорське, Велика Новосілка, Степногірськ, Оріхів, Щербаки та Новосілка.

Авіацію ворог задіяв біля Великої Новосілки, Щербаків, Новосілки, Вугледара та Павлівки.

На Південнобузькому напрямку окупанти вели обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах міста Миколаїв, а також населених пунктів Степова Долина, Лимани, Шевченкове, Мирне, Киселівка, Широке, Зелений Гай, Біла Криниця, Нікополь, Князівка та Добрянка.

Ворог завдав авіаударів поблизу Білої Криниці, Андріївки, Осокорівки та Ольгиного. Вів повітряну розвідку БпЛА неподалік Білогірки, Мурахівка, Новоолександрівки, Шевченкового, Миколаївки та Кобзарців.

А поки окупанти лякають світ ядерною загрозою, українці спокійно та розважливо шукаюсь способи вижити. Читай, що треба знати і що мати при собі під час ядерного вибуху.

До речі, у Вікон тепер є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!