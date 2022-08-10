Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 10 августа

В глаза военных заглядываешь, пытаясь понять, что чувствует человек, который своими руками создает новую историю. Об их героических поступках говорят и сдвиги на карте боевых действий.

А пока ВСУ прокладывают путь в наше счастливое будущее, украинцам необходимо продолжать быть их опорой в тылу. Чтобы общими силами приблизить день победы и вернуть всех защитников домой.

Также важно не забывать прислушиваться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 августа 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 10 августа 2022 года

На Северском направлении враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Николаевки Черниговской области и населенных пунктов Екатериновка, Середина-Буда и Мезеновка Сумской области.

С целью уточнения положения подразделений Сил обороны противник вел воздушную разведку БпЛА в районе сел Гай Черниговской области и Шалыгиное Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Родное, Сосновка, Прудянка, Слатино, Питомник, Русская Лозовая, Петровка, Чеполь, Печенеги, Слобожанское. Нанесли авиаудар возле Верхнего Салтова.

На Донецком направлении враг при поддержке авиации пытается вести штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Маяков, Григоровки, Пискуновки, Верхнекаменского, Платоновки и Серебрянки, а также авиаудар возле Григоровки.

На Бахмутском направлении оккупанты задействовали для огневого поражения артиллерию и танки в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Соледар, Зайцевое, Торецк, Яковлевка, Белогоровка, Покровское, Кодема и Майорск.

Нанесли авиационные удары вблизи Вершины, Веселой Долины, Зайцевого, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного.

Враг пошел на штурм в районе Спорного, попал под кинжальный огонь наших воинов и хаотично отступил.

Также оккупанты пытались задействовать разведывательные группы в районах Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Соледар. После огневого поражения от наших защитников захватчики быстро изменили свои планы и убежали. Утраты врага уточняются.

С целью улучшения тактического положения враг вел наступление в направлениях Яковлевки, Бахмута и Зайцевого, успеха не имеет, с потерями отошел. Противник имеет частичный успех в направлении села Вершина.

Также противник безуспешно пытался провести разведку боем в районах населенных пунктов Подгородное и Бахмут после поражения отошел.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Авдеевка, Пески, Невельское, Нетайлово, Красногоровка и Новобахмутовка. Нанесли авиаудары возле Марьинки, Красногоровки, Новоселовки и Авдеевки.

В целях улучшения тактического положения враг вел наступательные бои у Красногоровки, Авдеевки и Песков. Удачи не имел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях фиксировались обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новомайорское, Большая Новоселка, Степногорск, Орехов, Щербаки и Новоселка.

Авиацию враг задействовал возле Великой Новоселки, Щербаков, Новоселки, Угледара и Павловки.

На Южнобужском направлении оккупанты вели обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах города Николаев, а также населенных пунктов Степная Долина, Лиманы, Шевченковое, Мирное, Киселевка, Широкое, Зеленый Гай, Белая Криница, Никополь, Княжевка и Добрянка.

Враг нанес авиаудары вблизи Белого Криницы, Андреевки, Осокоровки и Ольгиного. Вел воздушную разведку БпЛА недалеко от Белогорки, Мураховка, Новоалександровки, Шевченковского, Николаевки и Кобзарцов.

А пока оккупанты пугают мир ядерной угрозой, украинцы спокойно и рассудительно ищу способы выжить. Читай, что нужно знать и что иметь при себе во время ядерного взрыва.

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