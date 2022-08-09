Один загиблий та купа руїн: окупанти б’ють по житлових будинках Харкова снарядами зі шрапнеллю

Проти ночі вівторка, 9 серпня, російська армія знову обстріляла два райони Харкова. Пошкоджено готельно-ресторанний комплекс, а також транспортну та критичну інфраструктуру.

Начальник частини гуманітарного розмінування ДСНС Ігор Овчарук говорить, що, на жаль, Харків розташований надто близько до лінії вогню, тому місто під ворожим вогнем щодня.

Ще не було такого дня чи ночі, щоб Харків не обстріляли.

Чоловік говорить, що, попри усі руйнування, цієї ночі жертв могло бути значно більше. Проте касетні боєприпаси не спрацювали так, як мали.

Снаряди прилетіли на ділянку біля школи та житлових комплексів. Вони були начинені шрапнеллю, яка призначена для ураження більшої живої сили.

Правоохоронці говорять, що росіяни випустили по Харкову усе тяжке озброєння, що мають. Вночі ворог обстрілював місто тяжкою артилерією Піон та керованими ракетами, а вранці — системами залпового вогню Ураган.

Це свідчить про намагання знищити якомога більше людей, щоб посіяти паніку та змусити керівництво держави піти на поступки, — говорить начальник ГУ Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко.

Окрім обласного центру, минулої доби під ворожим вогнем опинилися населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського, Лозівського та Ізюмського районів області.

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Через обстріли вогонь знищив три гектари врожаю на одному з полів, зруйновано і склад із насінням. Загалом за минулу добу внаслідок атак окупантів в області одна людина загинула, ще п’ятеро поранені.

Зокрема, ворожий удар по середмістю Харкова забрав життя 60-річного чоловіка, який вийшов по продукти біля власного будинку.

Також окупанти вдаються і до ядерного терору, обстрілюючи Запорізьку АЕС. Читай, що буде, якщо атомна електростанція вибухне, та наскільки це можливо.

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