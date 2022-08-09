Один погибший и куча руин: оккупанты бьют по жилым домам Харькова снарядами со шрапнелью

Ночью российская армия снова обстреляла два района Харькова. Поврежден гостинично-ресторанный комплекс, а также транспортная и критическая инфраструктура.

Начальник части гуманитарного разминирования ГСЧС Игорь Овчарук говорит, что, к сожалению, Харьков находится слишком близко к линии огня, поэтому город под вражеским огнем каждый день.

Еще не было такого дня или ночи, чтобы Харьков не был обстрелян.

Мужчина говорит, что, несмотря на все разрушения, этой ночью жертв могло быть гораздо больше. Однако кассетные боеприпасы не успели сработать так, как должны были.

Снаряды прилетели на участок возле школы и жилых комплексов. Они были начинены шрапнелью, предназначенной для поражения большей живой силы.

Правоохранители говорят, что россияне выпустили по Харькову все имеющиеся тяжелое вооружение. Ночью враг обстреливал город тяжелой артиллерией Пион и управляемыми ракетами, а утром — системами залпового огня Ураган.

Это свидетельствует о попытке уничтожить как можно больше людей, чтобы посеять панику и заставить руководство государства пойти на уступки, — говорит начальник ГУ Нацполиции Харьковской области Владимир Тимошко.

Кроме областного центра, за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Харьковского, Лозовского и Изюмского районов области.

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Из-за обстрелов огонь уничтожил три гектара урожая на одном из полей, разрушен и склад с семенами. Всего за прошедшие сутки в результате атак оккупантов в области погиб один человек, еще пятеро ранены.

В частности, вражеский удар по центру Харькова унес жизнь 60-летнего мужчины, который вышел за продуктами возле собственного дома.

Также оккупанты прибегают и к ядерному террору, обстреливая Запорожскую АЭС. Читай, что будет, если атомная электростанция взорвется, и насколько это вероятно.

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