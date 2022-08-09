Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті за 9 серпня

Це зірка летить? А, може, птах чи супермен? Ні, то все українські воїни оберігають мирне населення України з неба та допомагають своїм земним побратимам творити історичні зрушення на карті бойових дій.

А поки ЗСУ торують шлях у наше щасливе майбутнє, українцям необхідно продовжувати бути їх опорою в тилу. Щоб спільними силами наблизити день перемоги та повернути усіх захисників додому.

Також важливо не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 серпня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 9 серпня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Грем’яч і Сеньківка Чернігівської області та Суходіл, Манухівка, Нові Вирки та Павлівка Сумської області.

На Харківському напрямку підрозділи ворога застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії намагаються стримати Сили оборони від просування вглиб тимчасово захопленої противником території.

Обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Уди, Світличне, Золочів, Слатине, Нове, Борщова, Руські Тишки, Циркуни, Перемога, Слобожанське, Червоне, Гусарівка та Асіївка.

Окупанти завдали авіаударів біля Гусарівки, Верхнього Салтова та Байрака, а також задіяли БПЛА для розвідки неподалік Цупівки та Руських Тишків.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження з артилерії поблизу Великої Комишувахи, Дмитрівки, Вірнопілля, Рідного, Дібрівного, Грушувахи, Богородичного, Норцівки, Краснопілля та Микільського. Завдав авіаційного удару біля Залимана.

Окупанти безуспішно спробували покращити тактичне положення неподалік Богородичного.

На Донецькому напрямку ворог, застосуванням наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення, намагається завдати максимальних втрат нашим підрозділам та не допустити їх перекидання на інші напрямки.

На Краматорському напрямку противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Краматорська, Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського та Стародубівки. Завдав авіаударів біля Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших військ поблизу Бахмута, Зайцевого, Яковлівки, Краснополівки, Покровського і Вершини. Завдав авіаційних ударів в районах Бахмута, Соледара і Кодеми.

Ворожі штурми в напрямках населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Вершина і Кодема наші воїни відбили.

На Авдіївському напрямку артилерійські та танкові обстріли зафіксовано біля Авдіївки, Опитного, Новобахмутівки, Карлівки, Кераміка і Курахового. Ворожа авіація діяла неподалік Нью-Йорка, Красногорівки та Мар’їнки.

Спробу наступу окупантів в напрямках Авдіївки та Пісків під вогнем українських воїнів захлинулася. Ворог відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстріляв райони населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Шевченко, Гуляйпільське, Темирівка, Времівка, Гуляйполе, Малинівка та Новопіль. Завдав авіаційних ударів поблизу Пречистівки, Володимирівки та Полтавки.

Ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Мар’їнка та Шевченко, після поразки відійшов. Вів повітряну розвідку районів міст Запоріжжя та Павлоград.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли в районах населених пунктах Миколаїв, Таврійське, Лимани, Олександрівка, Котляреве, Новомиколаївка, Новогреднєве.

Також під ворожим вогнем опинились Киселівка, Кобзарці, Квітневе, Зелений Гай, Андріївка, Іванівка, Новоолександрівка, Тополине та Потьомкине.

Завдав авіаційних ударів неподалік Лозового, Ольгиного, Андріївки й Таврійського. Значну увагу зосереджує на повітряній розвідці безпілотними літальними апаратами.

А фіксують все не лише на карті бойових дій, але й на мистецьких полотнах. Читай, як художниця Марія Шарлай малює українські реалії за допомогою штучного інтелекту.

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