Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте за 9 августа

Это звезда летит? А, может, птица или супермен? Нет, это все украинские воины оберегают мирное население Украины с неба и помогают своим земным собратьям творить исторические сдвиги на карте боевых действий.

А пока ВСУ прокладывают путь в наше счастливое будущее, украинцам необходимо продолжать быть их опорой в тылу. Чтобы общими силами приблизить день победы и вернуть всех защитников домой.

Также важно не забывать прислушиваться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 августа 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 9 августа 2022 года

На Северском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гремяч и Сеньковка Черниговской области и Суходол, Мануховка, Новые Вырки и Павловка Сумской области.

На Харьковском направлении подразделения врага с применением танков, ствольной и реактивной артиллерии пытаются сдержать Силы обороны от продвижения вглубь временно захваченной противником территории.

Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Уды, Светличное, Золочев, Слатино, Новое, Борщевая, Русские Тишки, Циркуны, Перемога, Слобожанское, Червоное, Гусаровка и Асеевка.

Оккупанты нанесли авиаудары возле Гусаровки, Верхнего Салтова и Байрака, а также задействовали БПЛА для разведки неподалеку от Цуповки и Русских Тишков.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение по артиллерии вблизи Великой Камышевахи, Дмитровки, Вернополья, Родного, Дибривного, Грушувахи, Богородичного, Норцовки, Краснополья и Никольского. Нанес авиационный удар возле Залимана.

Оккупанты безуспешно попытались улучшить тактическое положение недалеко от Богородичного.

На Донецком направлении враг, применением имеющихся средств огневого поражения по линии столкновения, пытается нанести максимальные потери нашим подразделениям и не допустить их перекидывания на другие направления.

На Краматорском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Северска, Григорьевки, Верхнекаменского и Стародубовки. Нанес авиаудары возле Григоровки и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы наших войск вблизи Бахмута, Зайцевого, Яковлевки, Краснополевки, Покровского и Вершины. Нанес авиационные удары в районах Бахмута, Соледара и Кодемы.

Вражеские штурмы в направлениях населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Вершина и Кодема наши воины отразили.

На Авдеевском направлении артиллерийские и танковые обстрелы зафиксированы у Авдеевки, Опытного, Новобахмутовки, Карловки, Керамика и Курахового. Вражеская авиация действовала недалеко от Нью-Йорка, Красногоровки и Марьинки.

Попытка наступления оккупантов в направлениях Авдеевки и Песков под огнем украинских воинов захлебнулась. Враг отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстрелял районы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Шевченко, Гуляйпольское, Темировка, Времовка, Гуляйполе, Малиновка и Новополь. Нанес авиационные удары вблизи Пречистовки, Владимировки и Полтавки.

Враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск в направлениях населенных пунктов Марьинка и Шевченко, после поражения отошел. Вел воздушную разведку районов городов Запорожье и Павлоград.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы в районах населенных пунктов Николаев, Таврическое, Лиманы, Александровка, Котлярево, Новониколаевка, Новогреднево.

Также под вражеским огнем оказались Киселевка, Кобзарцы, Квитневое, Зеленый Гай, Андреевка, Ивановка, Новоалександровка, Тополиное и Потемкиное.

Нанес авиационные удары неподалеку от Лозового, Ольгиного, Андреевки и Таврического. Значительное внимание уделяется воздушной разведке беспилотными летательными аппаратами.

А фиксируют всё не только на карте боевых действий, но и на художественных холстах. Читай, как художница Мария Шарлай рисует украинские реалии с помощью искусственного интеллекта.

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