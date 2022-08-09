Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте за 9 августа

Даниэла Долотова, редактор сайта 09 августа 2022, 06:00
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