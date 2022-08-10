Коварный обстрел Марганца в Днепропетровской области: вражеские снаряды убили 13 человек

Россия продолжает цинично обстреливать спальные районы мирных городов Украины. Сегодня, 10 августа, снова пострадал Никопольский район Днепропетровской области. 13 человек погибли, 11 — ранены.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

Враг дважды обстрелял район из Градов. Направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. Сознательно и коварно ударил, когда люди спали в своих домах, — пишет глава ОВА.

Под огнем оказались Марганец и Мировская община. В Марганце 12 погибших и десять пострадавших, пятеро из которых в тяжелом состоянии.

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По словам Резниченко, в городе повреждено более 20 многоэтажек, ЦНАП, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и несколько админпомещений.

Также не работает линия электропередач, из-за чего несколько тысяч марганчан остались без света. В настоящее время на месте работают электрики.

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В Вышетарасовке Мировской общины погибла одна женщина. Ее дом оккупанты полностью разрушили своим снарядом.

Кроме того, пострадали супруги. Женщина со среднетяжелыми ранениями сейчас находится в больнице, а ее муж лечится дома. Всего в селе повреждены 11 частных домов и газопроводов. До тысячи человек остались без газа.

Власти еще раз призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и каждый раз прятаться в безопасное место. Ведь российские захватчики не жалеют смертельных ракет, чтобы уничтожать все на своем пути.

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