Украина

Коварный обстрел Марганца в Днепропетровской области: вражеские снаряды убили 13 человек

Елена Яковлева, редактор сайта 10 августа 2022, 10:00
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