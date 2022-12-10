В любом месте и без комиссий: в Украине заработал банкоматный национальный роуминг

Современные проблемы требуют современных решений — при отсутствии электроснабжения украинцы сталкиваются с невозможностью снять средства в том или ином банке. Но теперь, вслед за мобильными операторами, к единой системе обслуживания пришли и украинские банки: в стране заработал банкоматный национальный роуминг.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан. По его словам, такая процедура предусматривает установление единых расширенных лимитов и отмену дополнительных комиссий на снятие наличных держателями карт других банков в банкоматах.

Уже известно о том, что банкоматный роуминг начал работать: люди снимают деньги с карточек в любом банкомате страны без комиссии.

— Идея его заключается в том, что все банки для держателей карт других банков установили лимиты выдачи наличных такие же, как и для своих клиентов. Лимит может быть 10-20 тысяч. Мы считаем, что этой суммы достаточно не только для удовлетворения нынешних потребностей, но и для формирования определенного запаса наличных, — говорит Шабан.

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Также украинцы не останутся без наличных денег и во время полного блекаута: интерактивная карта банкоматов, которые будут работать без электроснабжения.

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