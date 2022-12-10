Будь-де та без комісій: в Україні запрацював банкоматний національний роумінг

Сучасні проблеми вимагають сучасних рішень — під час проблем з електропостачанням українці стикаються із неможливістю зняти кошти у тому чи іншому банку. Та тепер, слідом за мобільними операторами, до єдиної системи обслуговування прийшли й українські банки. Тепер в країні працює банкоматний національний роумінг.

Про це повідомляв заступник голови НБУ Олексій Шабан. За його словами, така процедура передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах.

Уже відомо про те, що банкоматний роумінг почав працювати: люди знімають кошти з карток у будь-якому банкоматі країни без комісії.

— Ідея його полягає в тому, що всі банки для власників карток інших банків встановили ліміти видачі готівки такі ж самі, як і для своїх клієнтів. Ліміт може бути 10―20 тисяч. Ми вважаємо, що цієї суми достатньо не тільки, щоб задовольнити сьогоденні потреби, а й щоб сформувати певний запас готівки, — каже Шабан.

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Також українці не залишаться без готівки й під час повного блекауту: інтерактивна карта банкоматів, що працюватимуть без електропостачання.

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