Об украинцах в Еленовке и давлении РФ на военнопленных — омбудсмен Дмитрий Лубинец

Каждый день Украина делает все, чтобы вернуть военнопленных. Для этого могут привлекаться также международные организации.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Радио Свобода рассказал, почему пленные “не желают” возвращаться в Украину и о деятельности Красного Креста.

О деятельности Красного Креста

После теракта в Еленовке Международный комитет Красного Креста продемонстрировал свою неэффективность. Представителям организации не предоставили доступ к колонии.

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Дмитрий Лубинец рассказал, что Украина требует изменений в деятельности Красного Креста и ищет альтернативу.

Даже если это будет в будущем две организации, даже если Международный комитет Красного Креста покажет наконец свою эффективность, две организации лучше, чем одна. Верно?

— Это всегда более весомый, по моему мнению, механизм получения любой информации по посещении военнопленных, — подчеркнул он.

По его словам, восемь лет подряд Международный комитет Красного Креста использовал в своих официальных докладах термин “конфликт” или “кризис в Украине”. Наконец, за долгое время там впервые использовали “российско-украинский международный военный конфликт”. Это уже можно назвать прогрессом.

Также Дмитрий Лубинец поднял вопрос перед руководством Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца по поводу исключения российского национального комитета Красного Креста.

О теракте в Еленовке

О самом теракте в Еленовке Лубинец говорит, что представителей Украины до сих пор не допускают к месту трагедии.

— Мы получим доступ к Еленовке только после того, как наши ВСУ освободят ее.

По нашей информации, сейчас там осталось 150 граждан Украины. Это не только военные, — подчеркнул он.

О “нежелании” возвращаться из плена

Лубинец рассказал, что часто поступает информация о том, что гражданин или гражданка Украины якобы не хотят возвращаться из российского плена. Потому сейчас прорабатывается вариант, как это можно проверить.

— Как один из вариантов, когда я лично присутствую, и мне граждане Украины сообщают, что они отказываются от обмена.

Все остальное я рассматриваю, как возможное давление на наших граждан, чтобы они не возвращались, — говорит он.

В качестве примера он привел историю, когда шесть женщин во время обмена не хотели возвращаться. Когда омбудсмен попросил лично это сказать и встретился с ними, четыре из шести вернулись домой.

О результатах деятельности омбудсмена

Дмитрий Лубинец рассказал, что до сих пор важной является его деятельность на международных площадках. Когда после общения с руководителями мировых организаций и омбудсменами, они возвращаются в свою страну и требуют конкретных действий от своих правительств, президентов, парламентов.

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