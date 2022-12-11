Про українців в Оленівці та тиск РФ на військовополонених — омбудсмен Дмитро Лубінець

Щодня Україна робить усе, щоб повернути військовополонених. Для цього можуть залучати й міжнародні організації.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю для Радіо Свобода розповів, чому полонені “не бажають” повертатися в Україну та про діяльність Червоного Хреста.

Про діяльність Червоного Хреста

Після теракту в Оленівці Міжнародний комітет Червоного Хреста продемонстрував свою неефективність. Представникам організації не дали доступ до колонії.

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Дмитро Лубінець розповів, що Україна вимагає зміни у діяльності Червоного Хреста та шукає альтернативу.

Навіть якщо це буде в майбутньому дві організації, навіть якщо Міжнародний комітет Червоного Хреста покаже нарешті свою ефективність, то дві організації краще, ніж одна. Правильно?

— Це завжди більш вагомий, на мій погляд, механізм отримання будь-якої інформації відвідування військовополонених, — наголосив він.

За його словами, вісім років Міжнародний комітет Червоного Хреста використовував у своїх офіційних доповідях термін “конфлікт” або “криза в Україні”. Нарешті за довгий час вони вперше використали “російсько-український міжнародний воєнний конфлікт”. Це вже можна назвати прогресом.

Також Дмитро Лубінець порушив питання перед керівництвом Міжнародної федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця щодо виключення російського національного комітету Червоного Хреста.

Про теракт в Оленівці

Про кривавий теракт в Оленівці Лубінець каже, що представників України досі не допускають до місця трагедії.

— Ми отримаємо доступ до Оленівки тільки після того, як наші ЗСУ звільнять її.

За нашою інформацією, зараз там залишилося 150 громадян України. Це не тільки військові, — наголосив він.

Про “небажання” повертатися з полону

Лубінець розповів, що часто надходить інформація, нібито громадянин чи громадянка України не хочуть повертатися з російського полону. Тому зараз урядовці пропрацьовують варіант, як це можна перевірити.

— Як один із варіантів, коли я особисто присутній, і мені громадяни України повідомляють, що вони відмовляються від обміну.

Все інше я розглядаю, як можливий тиск на наших громадян, щоб вони не поверталися, — каже він.

Як приклад, він розповів історію, коли шість жінок під час обміну начебто не хотіли повертатися. Коли він попросив особисто про це розказати й зустрівся з ними, чотири з шести повернулися додому.

Про результати діяльності омбудсмена

Дмитро Лубінець розповів, що важливою і досі залишається його діяльність на міжнародних майданчиках. Коли після спілкування з керівниками світових організацій та омбудсменів, ті повертаються до своєї країни й вимагають конкретних дій від своїх урядів, президентів, парламентів.

Нещодавно Володимир Зеленський звернувся до учасників TRT World Forum 2022 у Стамбулі й розповів про формулу миру.

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