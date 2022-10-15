Украина

Главное – не замкнуться в себе! Как проходит психологическая реабилитация переселенцев в Закарпатье

Светлана Ковбица 15 октября 2022, 21:30

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Сотни жилых многоэтажек разрушены! В Николаеве показывают последствия российских обстрелов
Главное – не замкнуться в себе! Как проходит психологическая реабилитация переселенцев в Закарпатье
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