Главное – не замкнуться в себе! Как проходит психологическая реабилитация переселенцев в Закарпатье

Оздоровительно-психологический лагерь для переселенцев Сила Карпат действует в Закарпатье.
Его организовала общественная организация Счастливые дети, деньгами помогли европейцы. Мамы с детьми, которые сбежали сюда от войны, на протяжении четырех смен бесплатно проживают в санатории.
С ними занимаются психологи, встречаются художники. Различные мастер-классы и активности, а также множество оздоровительных процедур дают положительный результат.
Взрослые и дети в таких условиях быстрее забывают о пережитых ужасах и легче восстанавливают свои ресурсы.
Война сильно влияет на психологическое здоровье людей, особенно детей и подростков. И имеет долговременные последствия, — говорит психолог Наталия Шевченко.
Война сильно влияет на психологическое здоровье людей, особенно детей и подростков. И имеет долговременные последствия, — говорит психолог Наталия Шевченко.
Чтобы восстановить свои ресурсы, нужно немало сил и выносливости. Кому-то помогает релакс и обычные активности. Другие нуждаются в специфической психологической помощи.
Напомним, что ранее мы рассказывали о подробной инструкции, как самостоятельно преодолеть тревогу.