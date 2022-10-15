Главное – не замкнуться в себе! Как проходит психологическая реабилитация переселенцев в Закарпатье

Оздоровительно-психологический лагерь для переселенцев Сила Карпат действует в Закарпатье.

Его организовала общественная организация Счастливые дети, деньгами помогли европейцы. Мамы с детьми, которые сбежали сюда от войны, на протяжении четырех смен бесплатно проживают в санатории.

С ними занимаются психологи, встречаются художники. Различные мастер-классы и активности, а также множество оздоровительных процедур дают положительный результат.

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Взрослые и дети в таких условиях быстрее забывают о пережитых ужасах и легче восстанавливают свои ресурсы.

Война сильно влияет на психологическое здоровье людей, особенно детей и подростков. И имеет долговременные последствия, — говорит психолог Наталия Шевченко.

Чтобы восстановить свои ресурсы, нужно немало сил и выносливости. Кому-то помогает релакс и обычные активности. Другие нуждаются в специфической психологической помощи.

Напомним, что ранее мы рассказывали о подробной инструкции, как самостоятельно преодолеть тревогу.