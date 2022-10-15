Головне — не замкнутись у собі! Як проходить психологічна реабілітація переселенців на Закарпатті

Оздоровчо-психологічний табір для переселенців Сила Карпат діє на Закарпатті.

Його організувала громадська організація Щасливі діти, грошима допомогли європейці. Мами із дітьми, які втекли сюди від війни, упродовж чотирьох змін безкоштовно проживають у санаторії.

З ними займаються психологи, зустрічаються митці. Різні майстер-класи й активності, а також безліч оздоровчих процедур дають позитивний результат.

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Дорослі й малі в таких умовах швидше забувають про пережиті жахи й легше відновлюють свої ресурси.

Війна сильно впливає на психологічне здоров’я людей, особливо дітей та підлітків. І має довготривалі наслідки, — каже психологиня Наталія Шевченко.

Щоб відновити свої ресурси, треба чимало сил і витривалості. Комусь допомагає релакс і повсякденні активності. Інші потребують специфічної психологічної допомоги.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про детальну інструкцію, як самотужки подолати тривогу.