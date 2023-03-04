Искусство ради победы! Удивительное творчество нацгвардейца из Николаева

В Николаеве военнослужащий Национальной гвардии берется за графику, выжигание по дереву, чтобы поддержать своих собратьев.

До полномасштабного вторжения Михаил занимался графикой, выжигал картины на дереве и создавал удивительные узоры на скорлупе. У художника были и собственные выставки. Однако теперь в творчестве в своей мастерской берется разве что ночью.

Я бы хотел, чтобы мое творчество принесло или приблизило, победу нашей страны в этой войне, — рассказывает военнослужащий Национальной гвардии Михаил Карабутов.

Он говорит, что сейчас собратья — главные ценители его искусства. Кроме того, ребята и сами дают идеи.

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За почти год войны графические работы Михаила снова, как и прежде, на большой выставке. Он — один из 18 художников участников проекта Творчество против войны.

Он собрал коллекцию уникальных старинных икон, а теперь вынужден их прятать, чтобы захватчики, которые намеренно целятся в музеи, их не уничтожили. Читай, как черкасский художник Николай Бабак спасает иконы от российских оккупантов.

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