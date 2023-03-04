Мистецтво заради перемоги! Дивовижна творчість нацгвардійця з Миколаєва

У Миколаєві військовослужбовець Національної гвардії береться за графіку, випалювання по дереву, щоб підтримати своїх побратимів.

До повномасштабного вторгнення Михайло займався графікою, випалював картини на дереві та створював дивовижні візерунки на шкаралупі. У митця були й власні виставки. Однак тепер до творчості у своїй майстерні береться хіба що вночі.

Я б хотів, щоб моя творчість принесла чи наблизила, так би мовити, перемогу нашої країни в цій війні, — розповідає військовослужбовець Національної гвардії Михайло Карабутов.

Він каже, що нині побратими — головні поціновувачі його мистецтва. Крім того, хлопці й самі пропонують ідеї.

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За майже рік великої війни графічні роботи Михайла знову, як і колись, на великій виставці. Він — один із 18 митців учасників проекту Творчість проти війни.

Він зібрав колекцію унікальних старовинних ікон, а тепер змушений їх ховати, щоб загарбники, які навмисно цілять у музеї, їх не знищили. Читай, як черкаський митець Микола Бабак рятує ікони від російських окупантів.

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