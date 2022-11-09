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Ірина Цимбал 09 Листопада 2022, 22:00

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Рятує ікони від російських окупантів — історія митця Миколи Бабака

Це наша ідентичність! Як митець Микола Бабак рятує ікони від російських окупантів
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