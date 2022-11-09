Це наша ідентичність! Як митець Микола Бабак рятує ікони від російських окупантів

Він зібрав колекцію унікальних старовинних ікон, а тепер змушений їх ховати, щоб російські окупанти, які навмисно цілять у музеї, їх не знищили. Черкаський митець Микола Бабак за 30 років по всьому світу назбирав з півтисячі екземплярів. Тепер, щоб зберегти все це для нащадків, довелося звертатися до європейців.

Рятує ікони від російських окупантів — історія митця Миколи Бабака

Ось у таких великих дерев’яних контейнерах художник і колекціонер Микола Бабак під час війни зберігає рідкісний іконопис періоду від кінця 18-го до початку 20-го століття. Кожна ікона ретельно запакована у кілька шарів поліетилену.

Тут зберігається термоклімат всередині, а у сховищі тримається температура відповідна. Тому ікона, яку ви зараз побачите, існуватиме дуже і дуже довго для наступних поколінь, — ділиться художник і колекціонер Микола Бабак.

У контейнерах — старовинна ікона Святий Митрофан, якій уже понад 200 років. А Святому Миколаю і Святому Іоану-воїну, написаному на дереві, — майже три століття. Цю колекцію митець збирав упродовж 30 років. Ще хлопчиком сам пам’ятає, як матір ховала домашні ікони.

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Батько в мене був комуніст, а мама заховала ікони на горищі. І я знав, де вони лежать, і я туди часто лазив, відкривав і дивився, — згадує Микола Бабак.

Свої колекції пан Микола виставляв на різних виставках та в Черкаському художньому музеї. Та відколи на початку березня російські окупанти знищили музей Марії Примаченко в селищі Іванків, що на Київщині, вирішив рятувати від ракетних ударів і свою колекцію.

Як бережуть українську культурну спадщину під час війни

На допомогу прийшов фонд принца Клауса у Нідерландах, надавши 20 тис. євро.

Те, що стосується гранту, він спрямований лише на терміновий порятунок культурної спадщини, якщо артефактам загрожує конкретна небезпека, — розповідає координаторка проектів благодійного фонду Вероніка Ганєчко.

Для цього були виготовлені спеціальні контейнери, щоб у разі серйозної загрози була можливість вивезти ці предмети в безпечне місце.

Нині колекцію у себе зберігає Черкаський художній музей. З початком повномасштабного вторгнення тут насамперед убезпечили цінні експонати. З травня в музеї відновили експозиції.

Ми перебуваємо на стадії культурного вигорання, без спілкування з мистецтвом, без цього цілення просто не вижити, в ньому знаходиш силу і підтримку, — каже директорка Черкаського художнього музею Ольга Гладун.

У разі ворожої загрози культурну спадщину готові вивезти в більш безпечне місце.

Це наша ідентичність. Наше все. Це ми. Уявімо, що я не зібрав цього, і що? На що обпертися нашим діткам? — каже колекціонер ікон Микола Бабак.

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