Люди

Він досі зберігає ключі та зачиняє двері: історія підприємця з Мощуна, будинок якого зруйнували ворожі ракети

Олександр Мужичук 09 Листопада 2022, 00:00

Більше відео
0:03:53
реабілітація азовців на Прикарпатті
Лікують після полону тіло та душу: як проходить реабілітація азовців на Прикарпатті
0:02:45
Військовий на псевдо Гривня розповів про контрнаступ
Вона не така велика, як довга — військовий на псевдо Гривня про армію РФ та наш контрнаступ
0:04:08
історія жінки з Сєвєродонецька
Хочу іншим допомагати, як вони мені: історія жінки з Сєвєродонецька, яка заново навчилася ходити
0:04:19
Ситуація у Куп'янську
Заміновані тіла окупантів досі лежать в амбулаторії: ситуація навколо Куп’янська критична
Дивитись більше

Останні відео
0:03:01
Історія підприємця з Мощуна

Він досі зберігає ключі та зачиняє двері: історія підприємця з Мощуна, будинок якого зруйнували ворожі ракети
0:03:00
Затока 2023
Курортному сезону 2023 бути! Як відбудовують курортну Затоку на Одещині
0:15:08
ПЦУ
Новації у церкві чи старі звички? Чи готова Україна святкувати Різдво 25 січня
Крим
Вірю, що Крим визволять до кінця літа: Бен Ходжес про успіхи ЗСУ та контрнаступ
0:03:39
Добробат
Добровольці, які вражають своєю відданістю: як працює волонтерський рух Добробат
0:02:54
Обстріли Сумщини: окупанти завдали 200 ударів за добу
200 “прильотів” за добу, люди у розпачі — наслідки обстрілів прикордонної Сумщини
0:08:23
Херсон
Херсон не можна брати штурмом, тільки облога! Черник про пастку від росіян та реальну ситуацію в Херсоні
0:02:48
Вибухи у Запорізькій області 8 листопада — наслідки обстрілів
Вибухи стали буденністю — росіяни обстрілюють Запоріжжя ракетами С-300
Ан-225 Мрія: Антонов будує новий літак Мрія
Відродимо свою Мрію! Україна почала будівництво нового літака Ан-225
0:03:53
реабілітація азовців на Прикарпатті
Лікують після полону тіло та душу: як проходить реабілітація азовців на Прикарпатті
Більше відео
Затока 2023
Читати далі
Курортному сезону 2023 бути! Як відбудовують курортну Затоку на Одещині

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь