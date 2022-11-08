Він досі зберігає ключі та зачиняє двері: історія підприємця з Мощуна, будинок якого зруйнували ворожі ракети

Коли Росія вторглася в Україну, рідне село підприємця Вадима Жердецького Мощун у Бучанському районі на Київщині стало ареною, де розгорталися одні з найзапекліших боїв за столицю.

Більшість домівок були зруйновані окупантами під час спроби штурму Києва. З 2800 будинків розтрощено близько 2000. Сума збитків сягає мільярда гривень.

Мощун окупанти намагалися взяти за будь-яку ціну, оскільки саме через нього пролягав шлях на Київ із Гостомеля. Село нищили спецпризначенці, піхота, десантно-штурмові війська, кадировці.

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Окупанти стояли за 4 км звідси, тому долітали навіть гранатометні снаряди. Магазин Жердецьких уцілів дивом, на відміну від оселі, де жила родина.

Під час активних бойових дій у приміщенні магазину були запаси продуктів та медикаментів для місцевого населення і захисників.

Тут ховалися від обстрілів майже 300 цивільних. У Мощуні на той час уже ніщо не функціонувало.

А ось сама оселя родини була зруйнована у перші дні повномасштабної війни. Туди влучило одразу дві ракети, ледь не вбивши чотирьох членів родини. Сім’ї дивом пощастило вижити.

Сам Вадим — корінний житель села, де прожили сім поколінь його родини. Під час будівництва він проектував оселю так, щоб там вільно могли кататися на самокатах онуки. Проте зараз там тільки голі стіни.

У чоловіка залишились ключі, він досі зачиняє двері. Стоячи серед уламків своєї домівки, Вадим зі сльозами на очах згадує, як жив мріями та планував майбутнє.

До повномасштабної війни у плани підприємця не входило жити над власною крамницею, яка вигідно розташовувалась на перехресті при в’їзді у населений пункт. Приміщення на другому поверсі мали стати готелем.

Про відбудову домівки говорити поки рано, оскільки прибутки знизилися вдесятеро. Тож єдине питання: чи вистачить коштів хоча б на теплий одяг?

Ця війна вбила тисячі мирних жителів та скалічила життя тих, хто залишився живий. Кожного дня ми чуємо десятки нових страшних розповідей жителів України. Читай про три зруйновані долі українських родин.

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