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До сих пор хранит ключи и закрывает дверь: история предпринимателя из Мощуна, дом которого разрушили вражеские ракеты

Александр Мужичук 09 ноября 2022, 00:00

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До сих пор хранит ключи и закрывает дверь: история предпринимателя из Мощуна, дом которого разрушили вражеские ракеты
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