До сих пор хранит ключи и закрывает дверь: история предпринимателя из Мощуна, дом которого разрушили вражеские ракеты

Когда Россия вторглась в Украину, родное село предпринимателя Вадима Жердецкого Мощун в Бучанском районе Киевской области стало ареной, где разворачивались одни из самых жестоких боев за столицу.

Большинство домов были разрушены оккупантами при попытке штурма Киева: из 2800 разбито около 2000. Сумма ущерба достигает миллиарда гривен.

Мощун оккупанты пытались взять любой ценой, поскольку именно через него пролегал путь на Киев из Гостомеля. Село уничтожали спецназовцы, пехота, десантно-штурмовые войска, кадыровцы.

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Оккупанты стояли в 4 км отсюда, поэтому долетали даже гранатометные снаряды. Магазин Жердецких уцелел чудом, в отличие от дома, где жила семья.

В ходе активных боевых действий в помещении магазина были запасы продуктов и медикаментов для местного населения и защитников.

Здесь скрывались от обстрелов почти 300 гражданских. В Мощуне к тому времени уже ничего не функционировало.

А вот само жилье семьи было разрушено в первые дни полномасштабной войны. Туда попало сразу две ракеты, едва не убив четырех членов семьи. Семье чудом удалось выжить.

Сам Вадим — коренной житель села, где прожили семь поколений его семьи. Во время строительства он проектировал дом так, чтобы там свободно могли кататься на самокатах внуки. Однако сейчас там только голые стены.

У мужчины остались ключи, и он до сих пор закрывает дверь. Стоя среди обломков своего дома, Вадим со слезами на глазах вспоминает, как жил мечтами и планировал будущее.

До полномасштабной войны в планы предпринимателя не входило жить над собственным магазином, который выгодно размещался на перекрестке при въезде в населенный пункт. Помещения на втором этаже должны были стать гостиницей.

О восстановлении дома пока говорить рано, поскольку доходы снизились в десять раз. Так что единственный вопрос: хватит ли средств хотя бы на теплую одежду?

Эта война убила тысячи мирных жителей и изуродовала жизни тех, кто остался в живых. Каждый день мы слышим десятки новых страшных рассказов жителей Украины. Читай о трех разрушенных судьбах украинских семей.

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