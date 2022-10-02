Намагалися вставити окупантам мізки — історія сміливих бабусь із села Мощун

Дві подруги із села Мощун у Київській області підкорили світ своєю історією. Жінки живуть навіть не в самому селі, а у дачному кооперативі. Там тривали сильні бої. Немає жодної вцілілої хати. Вони відмовилися від евакуації. Спочатку годували українських бійців, які ховалися в лісі, а після початку окупації не давали спокою російським окупантам.

Баба Аня живе під лісом, де була постійна стрілянина, тож доводилось рятуватися в подружки.

Евакуюватися жінки не захотіли. Ніна Олексіївна не могла кинути кота Мурчика, а ще, жартує, мала чоловіка-росіянина, то чого їх боятися.

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Уже сім місяців жінки живуть при свічках. Електрики там немає, бо це дачний кооператив, а це не дає можливості виділити гроші з бюджету. І хоч влада про це знає, та на подолання бюрократичної тяганини піде ще не один тиждень. Дах допомогли відремонтувати волонтери, а їжа або з городу, або привезена добрими людьми.

Зі сльозами жінки згадують перші моменти, коли побачили в селі українських захисників.

Ідуть хлопці. Я вийшла на поріг. Я злякалась. Думала, що то росіяни. А вони глянули у наш бік. І кажуть: Ми українці.

— А ця причепилась: Дай автомат, то мусив дати, — жартома діляться жінки.

Дивись історію про сміливих українських бабусь у сюжеті.

Росія протягом століть намагалася знищувати все українське! Про те, що вдалося Росії у нас вкрасти та знищити, а що — ні, читай у матеріалі.