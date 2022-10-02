Пытались вставить мозги оккупантам — история о смелых пенсионерках из села Мощун

Две подруги из села Мощун Киевской области покорили мир своей историей. Женщины живут даже не в самом селе, а в дачном кооперативе. Там шли сильные бои. Нет ни одного уцелевшего дома. Они отказались от эвакуации. Сначала кормили украинских бойцов, которые скрывались в лесу, а после начала оккупации не оставляли в покое российских оккупантов.

Баба Аня живет под лесом, где была постоянная стрельба. Ей приходилось спасаться у подружки.

Эвакуироваться женщины не захотели. Нина Алексеевна не могла бросить кота Мурчика, а еще шутит, что была замужем за россиянином, поэтому ей бояться россиян не стоит.

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Уже семь месяцев женщины живут при свечах. Электричества там нет, потому что это дачный кооператив, деньги из бюджета на такие нужды не выделяются. И хотя власть об этом знает, на преодоление бюрократических проволочек уйдет еще не одна неделя. Крышу помогли отремонтировать волонтеры, а еда — либо из огорода, либо привезенная добрыми людьми.

Со слезами женщины вспоминают первые моменты, когда увидели в селе украинских защитников.

Идут ребята. Я вышла на порог, испугалась. Думала, что это русские. А они глянули в нашу сторону. И говорят: Мы украинцы.

— А эта прицепилась: Дай автомат, все таки дал, — смеются женщины.

Смотри историю о смелых украинских бабушках в сюжете.

Россия на протяжении веков пыталась уничтожать все украинское! О том, что удалось России у нас украсть и уничтожить, а что — нет, читай в материале.