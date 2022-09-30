Мріяли про бізнес та чекали на первістка. Історія переселенців з Ірпеня

Вони мріяли про власний бізнес та чекали на первістка. Але війна змінила всі плани молодого подружжя з Ірпеня.

Вагітна Катерина та її чоловік Олександр змушені були тікати з міста, яке у перший день повномасштабного вторгнення нещадно обстрілювали росіяни.

Почали збирати речі, просто закинули в машину, те що було, те що могли взяти і виїхати, — розповідає переселенка з Ірпеня Катерина Слободянюк.

Нині вже втрьох із донечкою вони на Вінниччині відкрили омріяне кафе. Частину заробітку з нього зараз віддають на допомогу ЗСУ.

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Їхня кав’ярня змогла зібрати гроші на тепловізор для взводу, де служить батько Каті та влаштувати на роботу переселенку з окупованих Пологів, що у Запорізькій області.

Тож із якими складнощами зіткнулося подружжя та як допомагають ЗСУ — дивись у сюжеті Вікон.

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