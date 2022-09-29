Централізована команда російських катів: Нацполіція оприлюднила докази воєнних злочинів на Київщині

Столична прокуратура та Нацполіція оприлюднили докази звірств окупантів на Київщині. Ідеться про другий день вторгнення. Російські спецпризначенці рвались до столиці і на одному відрізку дороги свідомо вбили 11 людей, ще 15 — поранили. Імена злочинців має знати весь світ. Деякі з них уже відомі.

25 лютого. Колона техніки зведених підрозділів Росгвардії рветься до Києва. Її завдання — взяти під контроль Урядовий квартал і вбити керівництво країни. Ворожий задум ламається на мосту через річку Ірпінь — російську колону розбивають українські оборонці. Частина окупантів відходить в Гостомель і займає позиції на вулицях Шевченка і Свято-Покровській.

На цьому місці, упродовж наступних шістьох годин, російські спецназівці розстрілюватимуть кожну цивільну машину, що проїжджатиме повз.

Першим під вогонь потрапляє авто громадянина Німеччини: він мчить рятувати кохану з дитиною. Залишається, на щастя, живим. Отримав навіть не тяжкі тілесні ушкодження і зміг надалі забрати дружину з дитиною та виїхати через кілька днів.

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Другою їде BMW. За кермом — росіянин, який давно проживає в Україні. Від куль авто миттю спалахує, водій гине на місці. Ще кілька хвилин і росіяни розстрілюють Renault із 61-річною жінкою за кермом. Її поранено, а пасажира — це її 19-річний онук — вбито.

Далі проїжджає молода пара. Хлопець і дівчина. Їм по 22. Обоє гинуть від куль. На черзі — старенький ВАЗ. Росіяни відкривають вогонь і по ньому. Чоловік за кермом намагається розвернутися, щоб втекти. Вже поранений вилазить з автівки на дорогу.

Вони припинили вогонь, він зміг вийти з транспортного засобу. Один з російських військовослужбовців підійшов до нього, здивований тим, що він залишився живим, і покинув його там.

Пораненого чоловіка біля розстріляної машини помічає Катерина. Зупиняється. Вона — медик. Мчить до Гостомеля, бо там, у подруги, її дитина.

— Я призупинилася, відкрила вікно і запитала в чоловіка, чи я можу йому чимось допомогти.

Але окупанти тут же розстрілюють і машину Каті.

— Саме тоді, коли я ставила це питання, почався обстріл. Відчувала, як сиплеться скло. Це все секунди, але — це такі удари. Я просто так накрила руками голову, і я пам’ятаю, що казала собі, своєму тілу спуститися нижче. Але тіло мене не слухалось.

— Я забрала руки та побачила, як на них капає кров. Ось прямо гаряча кров. Я тоді не розуміла, які травми я отримала. Реально було важко дихати.

Катя вибирається з машини й біжить до лісу.

Я подзвонила своїй подрузі, з якою був мій син. Я пам’ятаю, як зараз свої слова: якщо я помру, то всинови мою дитину.

Тоді жінка ще не розуміла серйозності свого поранення. Як виявилося згодом, уся її спина була посічена уламками. Один з них, досить великий, і досі залишився в ребрі. Загалом її тіло посікло 14 уламків.

Катерину і ще трьох поранених на тій ділянці забирає швидка і везе в Бучанську лікарню. Від Катіного авто залишився лиш каркас.

Того дня спецназівці Російської гвардії розстрілюють ще з десяток машин. Вбивають 11 людей, ще 15 — дістають поранень.

Цинічність самого розстрілу пов’язана з тим, що розстрілювали цивільне населення, яке не становило загрози. А зухвалість особливо виражалася в тому, що вони розстрілювали ці транспортні засоби, наче на сафарі.

Кількість влучень перевищувала щонайменше 38 на одній із автівок. На інших машинах більш як сотні влучань. Гатили зі стрілецької зброї, гранатометів та озброєння БТРа.

Зрозуміло, що це не був одиничний випадок пострілу у когось — це була централізована команда. Кадри, які зафіксувала одна з камер стеження, як і відео очевидців, стануть частиною доказів на трибуналі щодо російських звірств в Україні. Винним загрожує довічне ув’язнення.

На сьогодні ідентифіковано п’ятьох російських військовослужбовців, які розстріляли цивільні машини. Серед них — троє командирів, які віддавали наказ вбивати людей.

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