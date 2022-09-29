Централизованная команда российских палачей: обнародованы доказательства военных преступлений в Киевской области

Столичная прокуратура и Нацполиция обнародовали доказательства зверств оккупантов в Киевской области. Речь идет о втором дне вторжения. Российские спецназовцы рвались в столицу, и на одном отрезке дороги сознательно убили 11 человек, еще 15 ранили. Имена преступников должен знать весь мир. Некоторые из них — уже известны.

25 февраля. Колонна техники сводных подразделений Росгвардии рвется в Киев. Ее задача — взять под контроль Правительственный квартал и убить руководство страны. Враждебный замысел ломается на мосту через реку Ирпень — российскую колонну разбивают украинские защитники. Часть оккупантов отходит в Гостомель и занимает позиции на улицах Шевченко и Свято-Покровской.

На этом месте в течение следующих шести часов российские спецназовцы будут расстреливать каждую проезжающую мимо гражданскую машину.

Первым под огонь попадает автомобиль гражданина Германии: он мчится спасать любимую с ребенком. Остается, к счастью, живым. Получил даже не тяжкие телесные повреждения и смог в дальнейшем забрать жену с ребенком и уехать через несколько дней.

Второй едет BMW. За рулем — россиянин, давно проживающий в Украине. От пуль авто мгновенно загорается, водитель погибает на месте. Еще несколько минут — и россияне расстреливают Renault с 61-летней женщиной за рулем. Она ранена, а пассажир — это ее 19-летний внук — убит.

Дальше проезжает молодая пара. Парень и девушка. Им по 22. Оба гибнут от пуль. На очереди — старенький ВАЗ. Россияне открывают огонь и по нему. Мужчина за рулем пытается развернуться, чтобы убежать. Уже раненый вылезает из машины на дорогу.

Они прекратили огонь, он сумел выйти из транспортного средства. Один из русских военнослужащих подошел к нему, удивленный тем, что он остался жив, и бросил его там.

Раненого мужчину у расстрелянной машины замечает Екатерина. Останавливается. Она — медик. Мчится в Гостомель, потому что там, у подруги, ее ребенок.

— Я приостановилась, открыла окно и спросила у мужчины, могу ли я ему чем-нибудь помочь.

Но оккупанты тут же расстреливают и машину Кати.

— Именно тогда, когда я задавала этот вопрос, начался обстрел. Чувствовала, как сыпется стекло. Это все секунды, но это такие удары. Я просто накрыла руками голову и помню, что говорила себе, своему телу спуститься ниже. Но тело меня не слушалось.

— Я опустила руки и увидела, как на них капает кровь. Вот прямо горячая кровь. Я тогда не понимала, какие травмы получила. Реально было тяжело дышать.

Катя выбирается из машины и бежит в лес.

Я позвонила своей подруге, с которой был мой сын. Я помню, как сейчас, свои слова: если я умру, то усынови моего ребенка.

Тогда женщина еще не понимала серьезности своего ранения. Как оказалось впоследствии, вся ее спина была иссечена осколками. Один из них, довольно большой, до сих пор остался в ребре. В общей сложности ее тело порубило 14 осколков.

Екатерину и еще троих раненых на том участке забирает скорая и везет в Бучанскую больницу. От Катиного авто остался только каркас.

В тот день спецназовцы Российской гвардии расстреливают еще десяток машин. Убивают 11 человек, еще 15 — получают ранения.

Циничность самого расстрела связана с тем, что расстреливали не несущее угрозы гражданское население. А дерзость особенно выражалась в том, что они расстреливали эти транспортные средства, как на сафари.

Количество попаданий превышало по меньшей мере 38 на одном из автомобилей. На других машинах больше сотни попаданий. Целили со стрелкового оружия, гранатометов и вооружения БТРа.

Понятно, что это не был единичный случай выстрела в кого-то — это была централизованная команда. Кадры, которые зафиксировала одна из камер слежения, как и видео очевидцев, станут частью доказательств на трибунале о российских зверствах в Украине. Виновным грозит пожизненное заключение.

На сегодняшний день идентифицированы пять российских военнослужащих, расстрелявших гражданские машины. Среди них трое командиров, которые отдавали приказ убивать людей.

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