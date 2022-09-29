Украина

Централизованная команда российских палачей: обнародованы доказательства военных преступлений в Киевской области

Наталья Ничай Орест Дрималовский, ведущий и журналист программы Викна-новости 29 сентября 2022, 15:30

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