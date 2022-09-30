Мечтали о бизнесе и ждали первенца. История переселенцев из Ирпеня

Они мечтали о собственном бизнесе и ждали первенца. Но война изменила все планы молодых супругов из Ирпеня.

Беременная Екатерина и ее муж Александр были вынуждены бежать из города, который в первый день полномасштабного вторжения беспощадно обстреливали россияне.

Начали собирать вещи, просто все закинули в машину то, что могли взять и уехать, — рассказывает переселенка из Ирпеня Екатерина Слободянюк.

Сейчас уже втроем с дочерью они в Винницкой области открыли кафе. Часть заработка сейчас отдают на помощь ВСУ.

Их кофейня смогла собрать деньги на тепловизор для взвода, где служит отец Кати, и устроить на работу переселенку из оккупированных Пологов в Запорожской области.

С какими сложностями столкнулись супруги и как помогают ВСУ — смотри в сюжете Вікон.

Жестокость и бессердечие российских военных — безграничны. Смотри, как национальная полиция обнародовала доказательства военных преступлений в Киевской области.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!