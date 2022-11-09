Люди

Это наша идентичность! Как художник Николай Бабак спасает иконы от российских оккупантов

Ирина Цымбал 09 ноября 2022, 22:00

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Это наша идентичность! Как художник Николай Бабак спасает иконы от российских оккупантов
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Проміжні вибори до Конгресу США: перші результати – що відомо
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