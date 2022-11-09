Это наша идентичность! Как художник Николай Бабак спасает иконы от российских оккупантов

Он собрал коллекцию уникальных старинных икон, а теперь вынужден их прятать, чтобы российские оккупанты, намеренно целящиеся в музеи, их не уничтожили. Черкасский художник Николай Бабак за 30 лет по всему миру собрал с полтысячи экземпляров. Теперь, чтобы сохранить все это для потомков, пришлось обращаться к европейцам.

Спасает иконы от российских оккупантов — история художника Николая Бабака

В больших деревянных контейнерах художник и коллекционер Николай Бабак во время войны хранит редкую иконопись периода с конца 18-го по начало 20-го века. Каждая икона тщательно упакована в несколько слоев полиэтилена.

Здесь сохраняется термоклимат внутри, а в хранилище держится температура соответствующая. Таким образом, икона, которую вы сейчас увидите, будет существовать очень и очень долго для следующих поколений, — делится художник и коллекционер Николай Бабак.

В контейнерах старинная икона Святой Митрофан, которой уже более 200 лет. А этому Святому Николаю и Святому Иоанну-воину, написанному на дереве, — почти три столетия. Эту коллекцию художник собирал в течение 30 лет. Еще мальчиком сам помнит, как мать прятала домашние иконы.

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Отец у меня был коммунист, а мама спрятала иконы на чердаке. И я знал, где они лежат, и я туда часто лазил, открывал и смотрел, — вспоминает Николай Бабак.

Свои коллекции Николай выставлял на разных выставках и в Черкасском художественном музее. С тех пор как в начале марта российские оккупанты уничтожили музей Марии Примаченко в поселке Иванков, что в Киевской области, решил спасать от ракетных ударов и свою коллекцию.

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На помощь пришел фонд принца Клауса в Нидерландах, предоставивший 20 тыс. евро.

То, что касается гранта, он направлен только на срочное спасение культурного наследия, если артефактам грозит конкретная опасность, — рассказывает координатор проектов благотворительного фонда Вероника Ганечко.

Для этого были сделаны особые контейнеры, чтобы в случае суровой опасности была возможность вывезти эти предметы в неопасное место.

Сейчас коллекцию у себя хранит Черкасский художественный музей. С началом полномасштабного вторжения здесь в первую очередь обезопасили ценные экспонаты. С мая в музее возобновили экспозиции.

Мы находимся на стадии культурного выгорания, без общения с искусством, без этого исцеления просто не выжить, в нем находишь силу и поддержку, — говорит директор Черкасского художественного музея Ольга Гладун.

В случае вражеской угрозы культурное наследие готовы вывезти в более безопасное место.

Это наша идентичность. Наше всё. Это мы. Представим, что я этого не собрал, и что? На что опереться нашим деткам? — говорит коллекционер икон Николай Бабак.

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