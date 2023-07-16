Украина

Искусство на вражеском оружии: в Киеве планируют открыть музей российско-украинской войны

Василий Сафьянюк, Журналист программы Факты ICTV 16 июля 2023, 09:00

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