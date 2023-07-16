Искусство на вражеском оружии: в Киеве планируют открыть музей российско-украинской войны

Уничтоженная российская техника может быть не только музейным экспонатом, но и активно работать на оборону Украины. Это подтверждает проект Стальные полотна.

Работы наших художников на обломках российской бронетехники, авиации и боеприпасов не только представлены на выставке в Национальном университете обороны, но довольно часто становятся подарками для руководителей стран-партнеров.

Главная идея: объединить в одном произведении нашу борьбу за независимость и одновременно подчеркнуть — Украине нужно еще больше оружия и техники, особенно самолетов.

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Мы сделали максимально так, чтобы человек, который это получает, чувствовал, что для нас эта война означает, — рассказывает инициатор проекта Стальные полотна Павел Нетесов.

К новому восприятию и изображению российско-украинской войны присоединилось много художников, известных и начинающих.

Бывший министр обороны, а ныне начальник Национального университета обороны Украины Владимир Коваль убежден, что рассказывать о нынешней войне нужно разными способами.

Военные уверены, что создавать музей российско-украинской войны нужно уже сейчас, не ожидая ее завершения.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как фонд Виктора Пинчука открыл в Вильнюсе выставку Российские военные преступления.

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