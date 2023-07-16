Мистецтво на ворожій зброї: у Києві планують відкрити музей російсько-української війни

Знищена російська техніка може бути не лише музейним експонатом, але й активно працювати на оборону України. Це підтверджує проект Сталеві полотна.

Роботи наших митців на уламках російської бронетехніки, авіації та боєприпасів не тільки представлені на виставці в Національному університеті оборони, але й доволі часто стають подарунками для керівників країн-партнерів.

Головна ідея: поєднати в одному творі нашу боротьбу за незалежність і водночас наголосити — Україні потрібно ще більше зброї та техніки, а особливо літаків.

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Ми зробили максимально так, щоби людина, яка це отримує, відчувала, що для нас ця війна означає, — розповідає ініціатор проекту Сталеві полотна Павло Нетьосов.

До нового сприйняття і зображення російсько-української війни долучилося багато художників, відомих і початківців.

Колишній міністр оборони, а нині начальник Національного університету оборони України Володимир Коваль переконаний, що розповідати про нинішню війну потрібно різними способами.

Військові впевнені, створювати музей російсько-української війни потрібно вже нині, не очікуючи її завершення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як фонд Віктора Пінчука відкрив у Вільнюсі виставку Російські воєнні злочини.

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