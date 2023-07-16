Україна

Мистецтво на ворожій зброї: у Києві планують відкрити музей російсько-української війни

Василь Саф'янюк, Журналіст програми Факти ICTV 16 Липня 2023, 09:00

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