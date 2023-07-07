Україна

Діти розмалювали гільзи росіян. У Бучі відкривається музей пам’яті окупації

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 07 Липня 2023, 08:00

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Музей у Бучі

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