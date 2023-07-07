Діти розмалювали гільзи росіян. У Бучі відкривається музей пам’яті окупації

Уже не зброя, а предмет мистецтва. Пів сотні відстріляних гільз від набоїв, якими росіяни нищили Бучу та Ірпін, розмалювали юні бучанці вже під мирним небом. Арт-флешмоб підтримали також десятеро художників зі всієї країни.

Створені арт-об’єкти виставлять у Музеї пам’яті окупації Бучі, який започаткував український бізнесмен Андрій Страховський.

У музеї вони стоятимуть поряд з іншими свідченнями воєнних злочинів росіян: залишками зброї та особистих речей загарбників. Усе для того, аби не дати забути майбутнім поколінням, який злочин проти людяності вчинили росіяни у Бучі.

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Сліди від вибухів снарядів на фасаді житлового комплексу і досі нагадують, що на вулиці Олекси Тихого у березні 2022-го точилися найважчі бої за Бучу. До повномасштабної війни у цих стінах працювала велика будівельна компанія. Офіс росіяни перетворили на свій штаб, тут же тримали заручниками 21 цивільну людину як живий щит.

Я переживав через те, що тут трапилося…Але пам’ятка повинна залишитися. І ми повинні дітям показувати те, що тут трапилося, — розповідає бізнесмен Андрій Страховський.

Зробити свій внесок для музею запросили юних бучанців. Серед цих дітей є і ті, що пережили окупацію. Півсотні відстріляних гільз діти перетворюють на арт-об’єкт, щоб ці груди металу вже ніколи не асоціювалися з убивствами. Малюють символи дитинства, миру та перемоги.

Усі гільзи вже розмальовані. Роздивитися їх можна буде у музеї.

Частину коштів передадуть на благодійність. А поки що організатори запрошують усіх охочих до Музею пам’яті окупації, щоб на власні очі побачити злочинні сліди росіян.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про виставку робіт Олега Тістола, на які його надихнула війна.

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