Дети разрисовали гильзы россиян. В Буче открывается музей памяти оккупации

Уже не оружие, а предмет искусства. Полсотни отстрелянных гильз от патронов, которыми россияне уничтожали Бучу и Ирпень, разрисовали юные бучанцы уже под мирным небом.

Арт-флешмоб поддержали также десять художников со всей страны. Созданные арт-объекты выставят в музее памяти оккупации Бучи, который основал украинский бизнесмен Андрей Страховский.

В музее они будут стоять рядом с другими свидетельствами военных преступлений россиян: остатками оружия и личных вещей захватчиков. Все для того, чтобы не дать забыть будущим поколениям, какое преступление против человечности совершили россияне в Буче.

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Следы от взрывов снарядов на фасаде жилого комплекса до сих пор напоминают, что на улице Олексы Тихого в марте 2022-го шли самые тяжелые бои за Бучу. До полномасштабной войны в этих стенах работала крупная строительная компания. Офис россияне превратили в свой штаб, тут же держали заложниками 21 гражданского человека как живой щит.

Я переживал из-за того, что здесь случилось…Но памятное место должно остаться. И мы должны детям показывать то, что здесь случилось, — рассказывает бизнесмен Андрей Страховский.

Сделать свой вклад для музея пригласили юных бучанцев. Среди детей были и те, кто пережил оккупацию. Полсотни отстрелянных гильз дети превращают в арт-объект, чтобы эта груда металла уже никогда не ассоциировалась с убийствами. Рисуют символы детства, мира и победы.

Все гильзы уже разрисованы. Рассмотреть их можно в музее. Часть средств будет передана на благотворительность.

А пока организаторы приглашают всех желающих в Музей памяти оккупации, чтобы своими глазами увидеть преступные следы россиян.

Напомним, ранее мы рассказывали о выставке работ Олега Тистола, на которые его вдохновила война.

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