Из строителя – в нацгвардейца. Реалии войны от украинского защитника и вычисление предателей

24 февраля 48-летний Константин с позывным Кот покинул свою гражданскую работу строителя-ремонтника и пошел в военкомат.

Ждать не хотел, пока придет повестка, поэтому решил все брать в свои руки. И хотя военного билета на руках не было, хотел хотя бы записаться в терроборону.

Когда добровольно пришел в военкомат, прошел все комиссии и смог выбрать, где хочет нести службу. Выбор пал на Нацгвардию. В ее рядах мужчина сначала охранял стратегические объекты.

Затем последовал отбор на передовую, и Константин его прошел. Родным ничего не сказал и уже 26 апреля был на позициях в одном из поселков Донбасса, которое россияне прицельно уничтожали еще с 2014 года.

Там громко каждый день и ночь, жителей почти не осталось, но населенный пункт был и остается украинским, – утверждает доброволец.

Российские оккупанты стояли в 500 метрах от населенного пункта, поэтому командование постановило организовать еще один наблюдательный пункт. Старшим туда поставили Константина.

К привычным полномочиям мужчины добавилось обнаружение жителей, ориентировавших врага. Таких лиц Константин вместе с собратьями передавал в СБУ. Сейчас военный вспоминает, что больше всего поразило его то, что эти люди притворялись волонтерами.

Еще одним достижением Константин считает уничтожение сразу двух танков, открывших огонь по позициям нацгвардейцев. Собратьев тогда мужчина отправил в укрытие, а сам полез на крышу, чтобы обнаружить, откуда идут выстрелы.

Константин говорит, что пока работал в этом поселке 35 дней, враг не продвинулся ни на метр. В настоящее время населенный пункт остается украинским. Сам мужчина находится на ротации в области и выполняет другие задачи. Однако к мирной работе Константин возвращаться пока не собирается, только ждет новых задач на службе.

Некоторые украинские военные не готовы оставить службу даже несмотря на ранения. Читай историю о несокрушимом духе украинского сапера Юрия Гудыменко.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!