Люди

Из строителя – в нацгвардейца. Реалии войны от украинского защитника и вычисление предателей

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 22 августа 2022, 07:00

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