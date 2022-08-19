Бил оккупантов с юмором, распространял правду и выжил, несмотря на прогнозы врачей — история о несокрушимом духе сапера

Украинцы имеют несокрушимый дух и неоднократно это доказывали. Юрию Гудыменко 34 года. Он родом из Запорожья, а по образованию — историк. Возможно, ты встречал(-а) его в социальных сетях, потому что его публикации не раз вызывали у людей улыбку. Более того, они спасали украинцев в первые дни полномасштабной войны: вдохновляли, успокаивали и объединяли. Юрий стал одним из самых заметных голосов украинской армии.

Он — сапер 130-го батальона ТрО ВСУ и рассказывает о войне в Украине на своих страницах в Facebook и Instagram. Делает это с улыбкой и юмором.

— Его план (Путина — ред.) уничтожить нацию с 40 млн жителей — нереальный. Его план был превратить украинцев в россиян, а вместо этого превратил украинцев в украинцев, — утверждает Юрий.

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Первые дни войны — информационный хаос

Мужчина понимал: в первые дни вторжения наибольший вред приносит хаос и паника, поэтому, кроме вооруженной, вступил в информационную войну. Разбивал российские фейки правдой, а вражескую армию — не только оружием, но и юмором. Войну встретил в Мариуполе.

— Мы стоим на самой высокой точке Мариуполя и читаем “новости”, что город уже захвачен. Тогда мы начали делать все, чтобы замедлить панику. Мы могли связываться с ребятами из ВСУ, которые стояли на других позициях, и получать от них реальную информацию. Потом просто транслировали эту информацию другим и говорили, что Мариуполь, Харьков или Киев никто не захватил, — вспоминает Юрий.

За три дня до окружения Мариуполя мужчина вернулся защищать столицу, ведь за два месяца до полномасштабной войны заключил контракт терроборонца. Затем участвовал в боях за Ирпень, Бучу и Харьковскую область.

О тяжелом ранении

Впоследствии Юрий получил серьезные травмы: в левой ноге железные спицы, осколки в груди и поврежденная рука. Однако даже сейчас не теряет чувство юмора. Мужчина неохотно рассказывает о том, что болит, и свое состояние называет временным. Передвигаться Юрию помогает жена. Наталья говорит вместо мужа: его травмированная рука болит постоянно.

— Он постоянно двигается и пытается положить руку так, чтобы она не болела, но в то же время ему больно двигаться, — говорит женщина.

Мужчина получил ранения в конце июня, в Харьковской области, недалеко от границы с РФ. Юрий и другие саперы получили задачу выйти в “серую зону” — территорию между украинскими и российскими позициями — и расставить ловушки для оккупантов.

Минирование всегда происходит в “серой зоне”, перед своими позициями, поэтому ты должен за них выйти, — говорит военный.

Впрочем, в тот раз саперам не повезло. Враг пошел штурмом как раз тогда, когда они вышли работать. Россияне атаковали с танков, артиллерии и минометов. Одна из российских мин взорвалась возле группы саперов.

Я лежу, и у меня просто темнота в глазах. Я несколько секунд этого не понимал, потому что сначала думал, что умер, — вспоминает Юрий.

Но под взрывами снарядов товарищ наложил турникет и оттянул к машине.

— Он меня протянул около десяти метров и понял: он меня тянет мимо тела своего старшего брата, погибшего от той же мины. И все равно продолжил меня тащить, но начал кричать. Просто кричит и тянет, — рассказывает сапер.

Юрия и других раненых дотащили до микроавтобуса. Тот проехал несколько сотен метров и провалился в воронку, а вокруг продолжались взрывы. Раненых переместили в другую машину и увезли с поля боя.

Жена Юрия сразу почувствовала, что что-то не так. Его задания обычно длились около четырех часов, а в тот день он долго не выходил на связь. Наталья узнала о ранении мужчины от товарища.

Я сидела и пять минут просто смотрела на холодильник, и из глаз потекли слезы, — делится жена.

Юрия стабилизировали в Дергачах и отвезли в Харьков. Он признается: чувствовал себя счастливым ведь был уверен, что не умрет и худшее уже позади. Однако ситуация была не такой, как казалось сначала. Пробитые лёгкие начали сворачиваться, он потерял много крови. Врачи должны были принять решение, ампутировать ли Юрию ногу. Состояние сапера было критическое, и он переносил операцию за операцией.

Это война на уничтожение нации

Сейчас Юрий понемногу поправляется, хотя впереди его ждет еще не одна операция и длительная реабилитация. Мужчина даже возвращается к своему блогу и советует готовиться к войне, ведь она надолго.

— Сейчас война идет не на территории, она идет на уничтожение украинской нации, поэтому она не может быть закончена документом. Точка в этой войне не может быть поставлена физически, ведь пока существует Россия, они постараются уничтожить украинскую нацию, — рассуждает Юрий.

Сам он готовился к войне еще с 2014 года. В его квартире была необходимая амуниция, оружие и комплекты военной одежды, наличные деньги, запасы еды и план эвакуации для жены. Наталья называла его параноиком, но ошиблась. С такой же уверенностью, как о полномасштабной войне, Юрий говорит и об упадке России.

Украинские военные говорят: война — это наука. Ранее мы рассказывали историю героя Кирилла Вереса о работе на передовых и амбициозных планах.

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