Рассказы

Бил оккупантов с юмором, распространял правду и выжил, несмотря на прогнозы врачей — история о несокрушимом духе сапера

Орест Дрималовский, ведущий и журналист программы Викна-новости 19 августа 2022, 10:00
Юрій Гудименко: історія українського сапера про війну
Фото: Facebook

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