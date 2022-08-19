Розповіді

Бив окупантів з гумором, поширював правду та вижив попри прогнози лікарів — історія про незламний дух сапера

Орест Дрималовський, ведучий і журналіст програми Вікна-новини 19 Серпня 2022, 10:00
Юрій Гудименко: історія українського сапера про війну
Фото: Facebook

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