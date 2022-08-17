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Разговариваем на разные темы, но не касаемся военной: как друзья открыли бесплатный барбершоп для бойцов ВСУ

Даниэла Долотова, редактор сайта 17 августа 2022, 19:00

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Разговариваем на разные темы, но не касаемся военной: как друзья открыли бесплатный барбершоп для бойцов ВСУ
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