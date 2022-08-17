Разговариваем на разные темы, но не касаемся военной: как друзья открыли бесплатный барбершоп для бойцов ВСУ

Каждый помогает своей стране чем может. Так друзья-барберы Артем и Георгий решили, что бесплатно будут стричь украинских военнослужащих.

Молодые люди давно мечтали открыть собственный барбершоп, но успели проработать всего три месяца до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

За эти полгода нашей борьбы Артем и Георгий уже успели подстричь не одну сотню бойцов ВСУ, но останавливаться не собираются.

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Однако наши военные приходят на стрижку именно к этим ребятам не из соображений экономии, а скорее за моральной разрядкой.

Мы сделали такую атмосферу, чтобы люди сюда приходили, чувствовали себя как дома и забывали обо всем хотя бы на час, — говорит Артем.

Барберы поняли, что нужно не только хорошо выполнять свою работу, но и научиться немного тонкостям психологии. Потому решили в разговорах не затрагивать тему войны и максимально отвлекать своих посетителей.

С таким подходом уже на пятый день после возобновления работы у ребят была полная запись. Однако больше всего удивило и порадовало, когда позвонил генерал и попросил тоже наведаться и почувствовать атмосферу на себе.

Не забывают о помощи украинским воинам и звездам шоу-бизнеса. Читай, как Фоззи из ТНМК помогает военным.

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