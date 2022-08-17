Люди

Розмовляємо на різні теми, але не чіпаємо воєнну: як друзі відкрили безкоштовний барбершоп для бійців ЗСУ

Даніела Долотова, редакторка сайту 17 Серпня 2022, 19:00

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