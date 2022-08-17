Розмовляємо на різні теми, але не чіпаємо воєнну: як друзі відкрили безкоштовний барбершоп для бійців ЗСУ

Кожен допомагає своїй країні, чим може. Так друзі-барбери Артем та Георгій вирішили, що безкоштовно будуть стригти українських військовослужбовців.

Парубки давно мріяли відкрити власний барбершоп, але встигли пропрацювати лише три місяці до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

За ці півроку нашої боротьби Артем та Георгій вже встигли підстригти не одну сотню бійців ЗСУ, але зупинятись не збираються.

Однак наші військові приходять на стрижку саме до цих хлопців не з міркувань економії, а радше за моральною розрядкою.

Ми зробили таку атмосферу, щоб люди сюди приходили, почувались як вдома та забували про все хоча б на годину, — говорить Артем.

Барбери зрозуміли, що потрібно не лише добре виконувати свою роботу, але й навчитись трішки тонкощам психології. Тому вирішили у розмовах не зачіпати тему війни та максимально відволікати своїх відвідувачів.

З таким підходом вже на п’ятий день після відновлення роботи у хлопців був повний запис. Проте найбільше здивувало та водночас порадувало, коли подзвонив генерал та попросив теж навідатись і відчути атмосферу на собі.

Не забувають про допомогу українським воїнам і зірки шоу-бізнесу. Читай, як Фоззі з ТНМК допомагає військовим.

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