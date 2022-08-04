Частина гурту на справжньому фронті, частина — на волонтерському. Фоззі з ТНМК розповів, як допомагає військовим

Частина гурту Танок на Майдані Конго воює, а частина — допомагає воювати та забезпечує надійний тил. Вокаліст гурту Фоззі (Олександр Сидоренко) розповів про збір на аптечки для військових.

За його словами, вокаліст обрав для себе саме такий напрям не одразу. Він наголошує: на початку усі волонтери збирали на все, а потім розподілилися й обрали напрями допомоги.

— Аптечки з’явилися не одразу, з’ясувалося, що в них велика потреба. До мене звернувся наш гітарист і сказав, що на їхню роту треба знайти 100 індивідуальних аптечок. Я був в Івано-Франківську та з місцевими IT-спеціалістами вирішив зібрати ці аптечки, — згадує Фоззі.

Після цього, каже вокаліст, до нього почали звертатися люди із запитом на такі аптечки. Так і зосередилися на цьому напрямі. Відправили бійцям уже понад тисячу аптечок, але запитів є на понад п’ять тисяч.

Також Фоззі повідомив, що вдається збирати кошти за допомогою благодійних футбольних матчів у різних містах. Відомі українці (артисти та футболісти), завдяки телетрансляціям матчів та глядачам, які прийшли на матч, змогли зібрати понад мільйон гривень.

Інший український гурт Без обмежень також займається благодійністю та допомагає військовим, але, на жаль, війна торкнулася учасників гурту особисто. Раніше Сергій Танчинець розповів про втрату друзів на війні.

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