Часть группы на настоящем фронте, часть — на волонтерском. Фоззи из ТНМК рассказал, как помогает военным

Часть группы Танок на Майдане Конго воюет, часть — помогает воевать и обеспечивает надежный тыл. Вокалист группы Фоззи (Александр Сидоренко) рассказал о сборе на аптечки для военных.

По его словам, вокалист выбрал для себя именно такое направление не сразу. Он отмечает: сначала все волонтеры собирали на все, а затем распределились и выбрали направления помощи.

— Аптечки появились не сразу, выяснилось, что в них большая потребность. Ко мне обратился наш гитарист и сказал, что на их роту нужно найти 100 индивидуальных аптечек. Я был в Ивано-Франковске и с местными IT-специалистами решил собрать эти аптечки, — вспоминает Фоззи.

После этого, говорит вокалист, к нему стали обращаться люди с запросом на такие аптечки. Так и сосредоточились на этом направлении. Отправили бойцам уже более тысячи аптечек, но запросов есть на более чем пять тысяч.

Также Фоззи сообщил, что удается собирать средства с помощью благотворительных футбольных матчей в разных городах. Известные украинцы (артисты и футболисты) благодаря телетрансляциям матчей и зрителям, которые пришли на матч, смогли собрать более миллиона гривен.

Другая украинская группа Без обмежень также занимается благотворительностью и помогает военным, но, к сожалению, война коснулась участников группы лично. Ранее Сергей Танчинец рассказал о потере друзей на войне.

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