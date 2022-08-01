Шоу-биз

Будут держать флаг победы, но не все. Сергей Танчинец о потере друзей во время войны

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 августа 2022, 20:30
Сергій Танчинець про втрату друзів на війні
Фото: Instagram

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