Будут держать флаг победы, но не все. Сергей Танчинец о потере друзей во время войны

Война коснулась каждого украинца. Она забирает друзей, родных, близких людей. Война разлучает родителей с детьми и жен с мужьями, но мы все равно победим. Для этого каждый украинец прилагает все усилия: кто-то на настоящем, а кто-то на информационном или волонтерском фронте.

Также и украинские звезды. Они защищают Украину, устраивают благотворительные концерты и распространяют информацию о войне в Украине на весь мир. Украинская группа Без обмежень с начала полномасштабного вторжения постоянно поддерживает украинских военных.

Жизнь музыкантов тоже изменила война. Лидер группы Сергей Танчинец во время телемарафона рассказал, как война забрала жизни его друзей.

— Погибли многие мои знакомые, некоторых я знал много лет. Но есть и те, кто сражается с 2014 года и продолжает это делать, — говорит Сергей.

Он убежден, что его друзья будут держать флаг победы в руках, но на войне все равно потери.

Артобстрел не выбирает — ты профессиональный военный или только пришел, — рассказал Сергей.

Также музыкант рассказал, что его тесть и теща находились в оккупации под Ирпенем. Мужчина пытался убедить их выехать, но не смог.

— Лично в моей семье, слава Богу, потерь не было, но среди знакомых — огромное количество, — признался музыкант.

Украинские певцы присоединились к рядам ВСУ и защищают нас на фронте. Ранее Тарас Тополя рассказал о жизни на фронте и буднях парамедика.

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